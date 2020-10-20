iPhone 12 разряжается за считанные часы при работе в сетях 5G

Сегодня вышли первые обзоры iPhone 12 и 12 Pro. Одной из ключевых вещей, на которую обратили внимание журналисты, является автономность: несмотря на заявления Apple, вряд ли стоит рассчитывать на такое же время автономной работы, которым могли похвастать смартфоны предыдущего поколения. Всему виной — активно рекламируемая поддержка 5G.

По официальным данным Apple, iPhone 12 mini может предложить самые низкие показатели:

воспроизведение видео — до 15 часов;

просмотр видео в потоковом режиме — до 10 часов;

воспроизведение аудио — до 50 часов.

В iPhone 12 и 12 Pro ситуация обстоит получше:

воспроизведение видео — до 17 часов;

просмотр видео в потоковом режиме — до 11 часов;

воспроизведение аудио — до 65 часов.

Самый большой iPhone 12 Pro Max обеспечивает самое продолжительное время автономной работы:

воспроизведение видео — до 20 часов;

просмотр видео в потоковом режиме — до 12 часов;

воспроизведение аудио — до 80 часов.

По словам журналиста Патрика Холланда (Patrick Holland) из CNet, автономности iPhone 12 и 12 Pro достаточно, чтобы пользоваться смартфоном 1,5 дня в обычном режиме. Он также провёл тест батареи с воспроизведением видео: в режиме «самолёта» (без всякой беспроводной связи) и с яркостью экрана в 50 %. Смартфон iPhone 12 Pro проработал 15 часов 56 минут, а обычный iPhone 12 — 17 часов 14 минут, что примерно соответствует заявлениям Apple. Однако проблемы начинаются с использованием 5G — новой функции этого семейства смартфонов.

Сотрудник The Verge Нилай Патель (Nilay Patel) написал: «Проверить время автономной работы iPhone 12 Pro было, вероятно, самым сложным делом, поскольку я живу далеко от покрытия 5G, и я вернулся в Нью-Йорк всего на один день, чтобы снять обзорный видеоролик. Но за этот один день мне показалось, что батарея iPhone 12 Pro разрядилась намного быстрее, чем я ожидал. Примерно через 2,5 часа включённого экрана у меня осталось лишь 18 % заряда. Конечно, мы часто использовали 5G для тестирования, и вдобавок использование миллиметрового диапазона (mmWave) разряжает батарею ещё быстрее, поэтому трудно сказать, насколько это нормально. Я спросил Apple, и мне сказали, что, по оценкам компании, люди смогут пользоваться аппаратом целый день. При моей текущей самоизоляции, когда я почти всё время использую Wi-Fi, это, безусловно, кажется разумной оценкой. Но в целом, я думаю, время автономной работы iPhone 12 Pro будет сильно различаться для людей в зависимости от того, как активно они используют 5G, особенно mmWave 5G. Я бы определённо не ожидал такого же времени автономной работы, который был на iPhone 11».

Также журналист отметил, что реклама 5G пока не особенно себя оправдывает: в Нью-Йорке «общенациональное покрытие» 5G от Verizon в диапазоне ниже 6 ГГц (Sub-6) в основном работает нормально. Сеть быстрая, хотя iPhone 11 Pro в сети AT&T LTE во многих случаях может обеспечить аналогичные показатели. Режим mmWave журналиста и вовсе не впечатлил: связь весьма нестабильна. Да, в хороших условиях рядом с вышкой связи аппарат обеспечивал до 2 Гбит/с на скачивание и 40 Мбит/с на загрузку, но стоило отойти на 30 метров, и смартфон переключился в обычный режим 5G. Более того, использование mmWave определённо заставило телефон нагреться, а батарея, по ощущениям, разряжалась быстрее. Кстати, сотрудник Engadget Крис Веласко (Chris Velazco) тоже указал, на несколько снизившиеся показатели автономности.

При этом Apple кладёт в комплект только коротенький и потому не особенно удобный кабель Lighning — USB-C, а также более не комплектует свои смартфоны зарядниками. По словам Apple, ею было выпущено уже 2 млрд адаптеров питания для iPhone (но при этом она забывает упомянуть, что порядка 90 % из этой цифры имеют разъём USB-A, а не USB-C, так что потребуется переходник). Если проблема с автономностью при работе с 5G действительно будет заметно проявляться, владельцам придётся задуматься о покупке удобной зарядки — например, беспроводной, с интерфейсом MagSafe.