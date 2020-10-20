3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...iPhone 12 разряжается за считанные часы ...
Новости Hardware

iPhone 12 разряжается за считанные часы при работе в сетях 5G

Сегодня вышли первые обзоры iPhone 12 и 12 Pro. Одной из ключевых вещей, на которую обратили внимание журналисты, является автономность: несмотря на заявления Apple, вряд ли стоит рассчитывать на такое же время автономной работы, которым могли похвастать смартфоны предыдущего поколения. Всему виной — активно рекламируемая поддержка 5G.

По официальным данным Apple, iPhone 12 mini может предложить самые низкие показатели:

  • воспроизведение видео — до 15 часов;
  • просмотр видео в потоковом режиме — до 10 часов;
  • воспроизведение аудио — до 50 часов.

В iPhone 12 и 12 Pro ситуация обстоит получше:

  • воспроизведение видео — до 17 часов;
  • просмотр видео в потоковом режиме — до 11 часов;
  • воспроизведение аудио — до 65 часов.

Самый большой iPhone 12 Pro Max обеспечивает самое продолжительное время автономной работы:

  • воспроизведение видео — до 20 часов;
  • просмотр видео в потоковом режиме — до 12 часов;
  • воспроизведение аудио — до 80 часов.

По словам журналиста Патрика Холланда (Patrick Holland) из CNet, автономности iPhone 12 и 12 Pro достаточно, чтобы пользоваться смартфоном 1,5 дня в обычном режиме. Он также провёл тест батареи с воспроизведением видео: в режиме «самолёта» (без всякой беспроводной связи) и с яркостью экрана в 50 %. Смартфон iPhone 12 Pro проработал 15 часов 56 минут, а обычный iPhone 12 — 17 часов 14 минут, что примерно соответствует заявлениям Apple. Однако проблемы начинаются с использованием 5G — новой функции этого семейства смартфонов.

Сотрудник The Verge Нилай Патель (Nilay Patel) написал: «Проверить время автономной работы iPhone 12 Pro было, вероятно, самым сложным делом, поскольку я живу далеко от покрытия 5G, и я вернулся в Нью-Йорк всего на один день, чтобы снять обзорный видеоролик. Но за этот один день мне показалось, что батарея iPhone 12 Pro разрядилась намного быстрее, чем я ожидал. Примерно через 2,5 часа включённого экрана у меня осталось лишь 18 % заряда. Конечно, мы часто использовали 5G для тестирования, и вдобавок использование миллиметрового диапазона (mmWave) разряжает батарею ещё быстрее, поэтому трудно сказать, насколько это нормально. Я спросил Apple, и мне сказали, что, по оценкам компании, люди смогут пользоваться аппаратом целый день. При моей текущей самоизоляции, когда я почти всё время использую Wi-Fi, это, безусловно, кажется разумной оценкой. Но в целом, я думаю, время автономной работы iPhone 12 Pro будет сильно различаться для людей в зависимости от того, как активно они используют 5G, особенно mmWave 5G. Я бы определённо не ожидал такого же времени автономной работы, который был на iPhone 11».

Также журналист отметил, что реклама 5G пока не особенно себя оправдывает: в Нью-Йорке «общенациональное покрытие» 5G от Verizon в диапазоне ниже 6 ГГц (Sub-6) в основном работает нормально. Сеть быстрая, хотя iPhone 11 Pro в сети AT&T LTE во многих случаях может обеспечить аналогичные показатели. Режим mmWave журналиста и вовсе не впечатлил: связь весьма нестабильна. Да, в хороших условиях рядом с вышкой связи аппарат обеспечивал до 2 Гбит/с на скачивание и 40 Мбит/с на загрузку, но стоило отойти на 30 метров, и смартфон переключился в обычный режим 5G. Более того, использование mmWave определённо заставило телефон нагреться, а батарея, по ощущениям, разряжалась быстрее. Кстати, сотрудник Engadget Крис Веласко (Chris Velazco) тоже указал, на несколько снизившиеся показатели автономности.

При этом Apple кладёт в комплект только коротенький и потому не особенно удобный кабель Lighning — USB-C, а также более не комплектует свои смартфоны зарядниками. По словам Apple, ею было выпущено уже 2 млрд адаптеров питания для iPhone (но при этом она забывает упомянуть, что порядка 90 % из этой цифры имеют разъём USB-A, а не USB-C, так что потребуется переходник). Если проблема с автономностью при работе с 5G действительно будет заметно проявляться, владельцам придётся задуматься о покупке удобной зарядки — например, беспроводной, с интерфейсом MagSafe.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
При использовании в iPhone 12 двух SIM-карт, смартфон не сможет работать в сетях 5G
Замена дисплея в iPhone 12 обойдётся в $279
Айфоны «зашли»: iPhone 12 предзаказывают активнее, чем прошлые модели
В iPhone 12 используется более медленная версия A14 Bionic, чем в iPad Air
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
iPhone 11 и iPhone XR подешевели после вчерашней презентации Apple, в том числе в России
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone, iphone 12, iphone 12 pro, 5g, apple
iphone, iphone 12, iphone 12 pro, 5g, apple
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 4 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 4 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 9 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D 10 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 2 ч.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 6 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 7 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 7 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 8 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.