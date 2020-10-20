Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Google, входящей в холдинг Alphabet, с обвинением в использовании доминирующего положения на рынке поисковиков и поисковой рекламы для борьбы с конкурентами.

Кроме того, в министерстве выразили несогласие с политикой компании по поводу мобильной операционной системы Android, которая выражается в принуждении производителей телефонов предварительно загружать приложения Google и устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Это решение не позволяет развиваться конкурирующим поисковым провайдерам и, как следствие, гарантирует Google большую прибыль за счёт рекламы, связанной с поиском.

«Google ежегодно платит миллиарды долларов дистрибьюторам, включая таких производителей популярных устройств, как Apple, LG, Motorola и Samsung; ведущим операторам беспроводной связи США, таким как AT&T, T-Mobile и Verizon; и разработчикам браузеров, таким как Mozilla, Opera и UCWeb, чтобы обеспечить для своей главной поисковой системы статус по умолчанию и, во многих случаях, вынести специальный запрет контрагентам Google иметь дело с её конкурентами», — указано в иске.

Как поясняет ресурс Wall Street Journal, Министерство юстиции США готовилось к возбуждению этого дела более года. Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала аналогичное расследование ещё в 2011 году, но через пару лет после достижения соглашения с Google прекратила его. Судебный процесс, к которому присоединились 11 штатов, стал крупнейшим антимонопольным процессом этого поколения, сопоставимым с иском против Microsoft Corp, поданным в 1998 году, и иском от 1974 года против AT&T, который привёл к распаду Bell System.

В иске сообщается, что Google выполняет почти 90 % всех общих поисковых запросов в США и почти 95 % поисковых запросов с мобильных устройств.

«Google теперь является бесспорным шлюзом в Интернет для миллиардов пользователей по всему миру [...] Ради американских потребителей, рекламодателей и всех компаний, которые в настоящее время полагаются на интернет-экономику, настало время остановить антиконкурентное поведение Google и восстановить конкуренцию», — указано в документе.

В свою очередь, представитель Google, чья поисковая система настолько распространена, что её название превратилось в глагол, назвал в интервью телеканалу CNBC судебный процесс «глубоко ошибочным», добавив, что люди «используют Google, потому что они хотят, а не потому, что они вынуждены или потому, что они не могут найти альтернативы».