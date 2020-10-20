3DNewsНовости SoftwareБраузерыMicrosoft открыла разработчикам доступ к...
Новости Software

Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium

После нескольких месяцев тестирования Microsoft сегодня объявила, что элемент управления WebView2 теперь доступен в составе Microsoft Edge всем разработчикам приложений. WebView2 используется в новом Edge на базе Chromium в качестве механизма отрисовки веб-элементов внутри приложений. Кроме того, он будет обновляться вместе с Edge, что позволит движку всегда оставаться в актуальном состоянии.

windowscentral.com

windowscentral.com

Это означает, что разработчики Windows-программ теперь получат доступ к новейшим веб-технологиям как для существующих, так и для новых приложений. Что касается планов по обновлению WebView 2 вместе с Edge, Microsoft заявила, что будет обновлять SDK каждые шесть недель. Предварительные версии WebView2 также будут доступны разработчикам.

Стоит отметить, что переход Microsoft Edge на движок Chromium и использование WebView2 вдохнули в браузер новую жизнь. Приложение теперь может работать с расширениями для Google Chrome, которые можно загружать прямо из веб-магазина Google. Также существует собственный магазин расширений. Благодаря таким нововведениям Microsoft Edge стал обретать новых поклонников. Напомним, что браузер поставляется по умолчанию с операционной системой Windows 10.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft выпустила Edge 86 для устройств на базе Windows и macOS
Microsoft Edge научился сравнивать цены на товары в интернет-магазинах
Microsoft начала рекламировать Edge во внутреннем поиске Windows 10
В 8К на RTX 3090: блогер продемонстрировал работу The Witcher 3, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и других игр
Художник показал, как может выглядеть потенциальный ремейк Half-Life 2 на Unreal Engine 4
Состоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в Linux
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПК, Браузеры,
Теги: браузер, движок, webview, microsoft, edge
браузер, движок, webview, microsoft, edge
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
Блогер протестировал прозрачный телевизор Xiaomi: очень дорого, плохо видно, а ещё и битые пиксели
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей 30 мин.
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 3 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 3 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 8 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 49 мин.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 5 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 6 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 6 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 7 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.