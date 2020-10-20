Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium

После нескольких месяцев тестирования Microsoft сегодня объявила, что элемент управления WebView2 теперь доступен в составе Microsoft Edge всем разработчикам приложений. WebView2 используется в новом Edge на базе Chromium в качестве механизма отрисовки веб-элементов внутри приложений. Кроме того, он будет обновляться вместе с Edge, что позволит движку всегда оставаться в актуальном состоянии.

Это означает, что разработчики Windows-программ теперь получат доступ к новейшим веб-технологиям как для существующих, так и для новых приложений. Что касается планов по обновлению WebView 2 вместе с Edge, Microsoft заявила, что будет обновлять SDK каждые шесть недель. Предварительные версии WebView2 также будут доступны разработчикам.

Стоит отметить, что переход Microsoft Edge на движок Chromium и использование WebView2 вдохнули в браузер новую жизнь. Приложение теперь может работать с расширениями для Google Chrome, которые можно загружать прямо из веб-магазина Google. Также существует собственный магазин расширений. Благодаря таким нововведениям Microsoft Edge стал обретать новых поклонников. Напомним, что браузер поставляется по умолчанию с операционной системой Windows 10.