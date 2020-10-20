Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini

Наряду с операционными системами iOS 14.1 и iPad OS 14.1, Apple сегодня выпустила новую версию программного обеспечения для умной колонки HomePod с номером версии 14.1. Обновление принесло поддержку функции Intercom и возможность совместной работы с недавно анонсированной HomePod mini.

Напомним, что функция Intercom позволяет использовать несколько умных колонок Apple в качестве системы связи в рамках дома или квартиры. Она позволит пользователям, имеющим несколько HomePod или HomePod mini в разных комнатах своего дома, общаться между собой при помощи смарт-колонок.

Кроме того, свежая прошивка получила некоторые улучшения голосового помощника Siri. Теперь поисковые запросы с HomePod можно отправлять на iPhone или iPad. Кроме того, Siri теперь может останавливать будильники, таймеры и мультимедиа. Также появилась поддержка распознавания голосов нескольких пользователей. Производительность Siri была улучшена, а также устранена проблема, из-за которой стереопары могли воспроизводить аудио не синхронно.

Благодаря новому программному обеспечению оригинальная HomePod, вышедшая ещё в 2017 году, сможет передать пользовательские данные, такие как настройки Apple ID, Apple Music и Siri на новую HomePod mini в автоматическом режиме. Ещё теперь в качестве сигнала будильника теперь можно использовать песни, плейлисты и радиостанции из Apple Music.

Свежая версия программного обеспечения установится на поддерживаемые умные колонки автоматически.