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Клавиатура MSI Vigor GK20 и мышь Clutch GM20 Elite с подсветкой адресованы любителям игр

Компания MSI расширила ассортимент компьютерных устройств ввода данных, анонсировав клавиатуру Vigor GK20 и мышь Clutch GM20 Elite для пользователей, увлекающихся играми.

Клавиатура относится к мембранному типу. Она снабжена статической многоцветной подсветкой с возможностью изменения яркости и полного отключения. Для соединения с компьютером служит USB-интерфейс; длина кабеля с позолоченным коннектором составляет 1,8 метра.

Реализована функция 12 Keys Anti-Ghosting для корректного распознавания нескольких одновременно нажатых кнопок. Заявленный срок службы клавиш достигает 12 млн нажатий. Габариты составляют 455,2 × 171,3 × 34,3 мм, вес — 866,5 г.

Мышь Clutch GM20 Elite получила оптический датчик PixArt PAW-3309 с разрешающей способностью до 6400 DPI (точек на дюйм). Основные переключатели Omron рассчитаны на 20 млн срабатываний.

Манипулятор получил в общей сложности шесть кнопок. Имеется RGB-подсветка, а для подключения к ПК применяется USB-кабель длиной 2 м. Предусмотрена возможность регулировки веса в диапазоне 11 г при помощи трёх грузиков. Размеры мыши — 129,5 × 83,2 × 41,2 мм. 

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: msi, клавиатура, мышь, игровая клавиатура, игровая мышь
msi, клавиатура, мышь, игровая клавиатура, игровая мышь
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