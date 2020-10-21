Через неделю AMD представит Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800

В середине следующей недели состоится презентация видеокарт AMD семейства Radeon RX 6000, а потому информацию об их ассортименте компании всё сложнее утаить. Из сведений, ставших достоянием общественности сегодня утром, стало известно, каким ассортиментом AMD побалует любителей игр в этом квартале, а каких новинок придётся ждать до января.

Свежими данными поделился сайт VideoCardz, ссылающийся на информацию партнёров AMD. На следующей неделе компания должна представить три видеокарты на основе различных модификаций графического процессора Navi 21: Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Флагманское решение с 5120 потоковыми процессорами предложит 16 Гбайт памяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной и частоты 2040/2330 МГц для графического процессора. Первые видеокарты модели Radeon RX 6900 XT будут предлагаться только в эталонном исполнении и ограниченных количествах.

На ступень ниже расположится Radeon RX 6800 XT. Количество потоковых процессоров в данном случае уменьшится до 4608 штук, объём памяти и разрядности шины останутся прежними. В эталонном исполнении видеокарта будет предлагать частоты графического процессора 2015/2250 МГц.

Radeon RX 6800 тоже унаследует 16 Гбайт памяти и 256-разрядную шину, но количество потоковых процессоров будет уменьшено до 4096 штук, а тактовые частоты графического процессора снизятся до 1815/2150 МГц. По всей видимости, три перечисленные выше модели видеокарт будут доступны в текущем квартале, партнёры AMD предложат свои версии дизайна в ноябре, за исключением Radeon RX 6900 XT, который пока останется эталонным.

Уже в январе следующего года появятся две видеокарты на основе графического процессора Navi 22. Старшая Radeon RX 6700 XT предложит 2560 потоковых процессоров, для Radeon RX 6700 данная характеристика не уточняется. Частоты видеочипа тоже не определены, а вот в части характеристик памяти всё единообразно: объём 12 Гбайт и 192-разрядная шина.