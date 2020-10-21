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Система «Атака-Шорох» от Ростеха сможет вычислять шпионские дроны на слух

По мере развития автопилотов и компьютерного зрения автоматике дронов передаётся всё больше самостоятельности. И если пилотируемый оператором дрон можно обнаружить по радиоканалу управления, то идущий в режиме радиомолчания беспилотник таким образом можно пропустить. Очевидно, что для охраняемых объектов это недопустимо. Остаётся ловить дроны на слух, что предлагают делать разработчики Ростеха.

Фото: «Росэлектроника»

Фото: «Росэлектроника»

Разработанная НПП «Алмаз» аппаратура в виде модуля акустической разведки «Атака-Шорох» может определять направление и удаление до идущего в режиме радиомолчания дрона-шпиона на дальности от 150 до 500 метров в зависимости от окружающей шумовой обстановки. При обнаружении дрона-нарушителя включается направленная на него «глушилка» сигналов глобального позиционирования.

Таким образом из модулей «Атака-Шорох» со сверхчувствительными микрофонами можно выстроить заданную конфигурацию периметра охраняемого объекта. Модуль можно интегрировать как в комплекс радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА «Атака-DBS» НПП «Алмаз», так и использовать в системе «Безопасный город». Например, аппаратура «Атака-Шорох» может управлять камерами наблюдения, моментально разворачивая их в сторону подозрительных шумов.

Более того, модуль акустической разведки оснащён инструментами анализа шумов и может определять по звуку что происходит: массовое скопление людей, правонарушение (выстрел, взрыв, другое), некое чрезвычайное происшествие и так далее.

О начале производства модуля «Атака-Шорох» не сообщается. Разработка показана на выставке «Интерполитех-2020», проходящей на ВДНХ 20–23 октября 2020 года.

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Рубрики: Новости Hardware, российская наука и промышленность, Дроны и коптеры,
Теги: дроны, глушитель, безопасность, российские разработчики
дроны, глушитель, безопасность, российские разработчики
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