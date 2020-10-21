Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max

Вчера ряд обозревателей поделились своими первыми впечатлениями о новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro от Apple. Некоторые выводы по автономности при работе в сетях 5G и производительности мы уже приводили, а теперь коснёмся камеры.

Изменения в iPhone 12 по сравнению с iPhone 11 с точки зрения камеры не слишком большие. Ключевое новшество — возможность снимать в «Ночном режиме» как на основную широкоугольную, так и на сверхширокоугольную камеру. Основная камера стала улавливать на 27 % больше света, в том числе, за счёт более светосильного объектива (диафрагма f/1,6) и получила 100 % покрытие матрицы датчиками автофокуса. Остальные преимущества обеспечиваются продвинутой вычислительной фотографией.

Заметно более интересен iPhone 12 Pro. Конфигурация камер в этом аппарате осталась прежней по сравнению с iPhone 11 Pro. Это три 12-Мп модуля: широкоугольный (26 мм в 35-мм эквиваленте, OIS), сверхширокоугольный (13 мм) и телефотомодуль (52 мм, OIS). Основная камера была улучшена, как и в iPhone 12, но ключевые новшества касаются интеграции лидара и новых программных функций. Это возможности съёмки фотографий в продвинутый формат Apple ProRAW в дополнение к обычным HEIF и JPEG, а также поддержка 10-бит HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с.

В целом, единодушное мнение таково, что, хотя iPhone 12 Pro показывает ожидаемо хорошие результаты в области фотографии, iPhone 12 Pro Max должен предложить ещё больше возможностей за счёт продвинутых характеристик камеры. У этого смартфона основная камера получила на 47 % более габаритный сенсор, так что чувствительность повышена ещё сильнее. Также она имеет более качественную стабилизацию по сдвигу сенсора, которая может выполнять до 5000 коррекций в секунду — это обещает более высокую чёткость снимков при недостатке света по сравнению со стабилизацией в объективе. Также в iPhone 12 Pro Max используется другой телефотомодуль — он предлагает 2,5-кратный оптический зум, но при чуть меньшей светосиле (f/2,2). Поэтому желающим получить максимум, лучше дождаться iPhone 12 Pro Max, если потенциальных покупателей не смущает лишняя масса и чуть более высокая стоимость.

В своём очень подробном обзоре Остин Манн (Austin Mann) изложил мысли о фотографических возможностях iPhone 12 Pro. Он протестировал широкоугольную съёмку, ночной режим и массу других настроек, но в целом отметил отсутствие принципиальных новшеств, которые бы заставили владельцев iPhone 11 Pro задуматься о новом аппарате ради фотографий: «iPhone 12 Pro — надёжная камера, и благодаря множеству новых цифровых технологий я обнаружил, что она немного лучше, чем и без того отличный iPhone 11 Pro, но если вы серьёзно относитесь к фотографии на своём iPhone, дождитесь iPhone 12 Pro Max. Похоже, это самый значительный скачок в камерах iPhone, который мы пережили за последние годы, и до него осталось всего три недели».

The Verge тоже сделала большой обзор камеры iPhone 12 Pro. По словам Нилая Пателя (Nilay Patel), в iPhone 11 Pro и раньше была лучшая камера среди смартфонов, но в iPhone 12 Pro компании удалось её улучшить, хотя это всего лишь небольшой шаг вперёд: достаточный, чтобы оставаться в лидерах, но большинство улучшений незначительны и относятся к программной сфере.

Он отметил, что при недостатке освещения камера показывает себя чуть лучше, шумоподавление работает эффективнее, новый режим Apple Smart HDR 3 кажется немного умнее, снимки выглядят контрастнее. Все четыре камеры научились работать в ночном режиме, что приятно, но наиболее полезно на лицевой камере для ночных автопортретов. «Хотя телефотомодуль или сверхширокоугольная камеры теперь поддерживают съёмку в ночном режиме, я бы остановился на основной камере — она светочувствительнее и делает снимки лучше при плохом освещении,— отметил он. — Есть и другие небольшие, но заметные улучшения фотографий по сравнению с 11 Pro: сверхширокий объектив немного меньше искажает по краям, а фотографии со сверхшироким и телефотомодулями стали чуть более резкими и детализированными. Есть также некоторые новые настройки: можно отключить коррекцию объектива, можно отключить Smart HDR и интеллектуальное определение сцены. Приятно видеть, что Apple использует дополнительные возможности камеры, но я бы оставил всё по стандарту; — если вам не нравятся автоматические режимы, просто воспользуйтесь приложением с хорошим ручным управлением, например Halide».

Отметил журналист и наличии лидара у 12 Pro по аналоги iPad Pro — прежде всего, он делает дополненную реальность куда более качественной. Используется этот датчик и при обычной фотографии, позволяя камере фокусироваться намного быстрее (в 6 раз при недостатке освещения, согласно Apple). Во время тестирования фокусировка действительно работала быстро, а фотографии iPhone 12 Pro при слабом освещении выглядят более резкими, чем у iPhone 11 Pro, но в основном за счёт светосильного объектива. Но самый большой плюс лидар даёт при съёмке ночных автопортретов на основную камеру — они впечатляют. Но если трюки с AR или ночные портреты пользователя не интересуют, пока от лидара толку мало.

Другое важное новшество камеры семейства iPhone 12 — возможность записывать видео Dolby Vision HDR. Пока есть некоторые проблемы совместимости этого стандарта: достаточно сказать, до даже Mac не могут по стандарту его смотреть (нужно дождаться выхода macOS 11 Big Sur). В целом же о видео Бекка Фарсасе (Becca Farsace) из The Verge сказала следующее:

«При съёмке видео на iPhone 12 Pro в течение нескольких дней я заметила три вещи: высокий уровень детализации, более яркие кадры ночью и световые блики. iPhone 12 Pro может снимать до 4K со скоростью 60 кадров в секунду и 1080p со скоростью 240 кадров в секунду, как и 11 Pro. В прошлом году меня впечатлили возможности видео в iPhone 11 Pro, и в iPhone 12 Pro ничего не изменилось..., на самом деле сложно отличить кадры, снятые на iPhone 11 и 12.

В идеальных условиях освещения, видео получается красивым. Цвета резкие, детали чёткие, и смартфон хорошо справляется с оттенками кожи. Кадры 12 немного теплее днём, но, если специально не пытаться найти разницу между этими камерами, её не видно. Ночью 12 Pro в целом немного ярче и неплохо подавляет шумы в тёмных областях. Основной датчик, безусловно, самый яркий, и когда вы переключаетесь на сверхширокоугольный, всё становится немного темнее. Но больше беспокоит то, что при съёмке ночью и с использованием основного датчика по всему кадру остаются маленькие точки! Любой свет, попадающий прямо в объектив, например фары автомобилей, отбрасывает на изображение множество световых бликов, и это раздражает. Это проблема была в iPhone 11 Pro, и она никуда не делась.

Но в целом эта система камер по-прежнему великолепна, и когда запись воспроизводится на устройстве, поддерживающем видеофайлы Dolby Vision, она выглядит невероятно красочной и энергичной. В этом основное различие между видео на 11 Pro и 12 Pro: новый снимает в формате Dolby Vision. Я очень рада буду опробовать 12 Pro Max с более габаритным сенсором и новой системой стабилизации изображения».

Фотограф и бывший представитель Adobe Creative Resident Андре Ларроу (Andre Larrow) поделился на PetaPixel своими мыслями о новой системе камер iPhone 12 Pro. Отойдя от обычного типа изображений, он решил сделать акцент на портретах друзей и знакомых, с которыми вместе находился на карантине, чтобы свести к минимуму любые риски для здоровья на открытом воздухе. Он отметил, что камера лучше справляется с обработкой светлых тонов, но в целом изменения нельзя назвать принципиальными.

Раймонд Вонг (Raymond Wong) из Input более небрежно отнёсся к анализу технологий камер в iPhone 12 Pro. Несмотря на в целом непринуждённый подход, он на массе снимков сравнил новый iPhone 12 Pro с iPhone 12, iPhone 11 Pro и Pixel 5 в целом ряде сюжетов и привёл наглядные сравнения. По его словам, ещё в iPhone 11 Pro была лучшая система камер среди смартфонов, хотя многие производители предлагали улучшенный зум или более светосильные матрицы — iPhone 12 Pro сделал ещё один небольшой шаг вперёд. Кстати, по мнению журналиста, базовый смартфон iPhone 12 в плане фотовозможностей не уступает старшему собрату.