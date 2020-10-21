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Acer представила премиальный ноутбук совместно с Porsche Design

Сегодня Porsche Design и Acer представили новую модель ноутбука, которая может похвастаться изысканным дизайном, передовыми техническими решениями и высокой производительностью. Устройство получило название Porsche Design Acer Book RS. 1,2-килограмовый лэптоп может похвастаться новейшим процессором Intel Core i7 11-го поколения и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350.

Acer

Acer

Особое внимание стоит уделить отделке корпуса устройства, к которой приложила руку Porsche Design. Верхнюю часть корпуса украшает панель из углеродного волокна, что является некой отсылкой к дизайну спортивных автомобилей и выдаёт в ноутбуке истинного «зверя». Она создаёт интересный визуальный контраст с остальными элементами корпуса с алмазной огранкой, обработанного на станке ЧПУ. Максимальная толщина ноутбука не превышает 15,99 мм. Две части корпуса соединены надёжным цельным шарниром, который приподнимает клавиатуру при открытии лэптопа, что способствует лучшему охлаждению и повышенному удобству набора текста. Этому способствует и яркая подсветка клавиатуры, дополненной высококачественным стеклянным трекпадом с поддержкой жестов.

Acer

Acer

Что касается технической начинки, помимо процессора Intel Core i7 и видеокарты NVIDIA GeForce MX350, за производительность ноутбука отвечают 16 Гбайт оперативной памяти. 14-дюймовый IPS-экран устройства прикрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием. Стоит отметить, что дисплей занимает 90 процентов площади верхней крышки ноутбука. Porsche Design Acer Book RS оснащается двухдиапазонным адаптером Intel Wi-Fi 6 и широким набором портов, среди которых USB-C, Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2.

Acer

Acer

Помимо прочего, доплатив $329 можно получить комплект полезных аксессуаров, разработанных специально для этого ноутбука, в который входят коврик для мыши, сумка для переноски и чехол для ноутбука, изготовленные из премиальных материалов и выполненные в едином стиле с устройством. Мышь Porsche Design Acer Mouse RS обойдётся ещё в $110.

Acer

Acer

Стоимость самого ноутбука составит $1400, а премиум комплект, включающий помимо компьютера комплект аксессуаров Porsche Design Acer Travelpack RS и мышь Porsche Design Acer Mouse RS, будет стоить $2000. Информация о сроках доступности устройства пока не объявлена.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, ноутбуки и нетбуки,
Теги: новинка, ноутбук, анонс, acer, porsche design
новинка, ноутбук, анонс, acer, porsche design
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