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Acer представила множество игровых мониторов серий Predator и Nitro с быстрыми и качественными матрицами

Компания Acer объявила о пополнении серий мониторов Predator и Nitro целым рядом новых мощных устройств, которые подойдут как профессионалам, нуждающимся в новейших технологиях, так и обычным пользователям. Серия Predator XB3 пополнилась тремя новым моделями — Predator XB273U NV, Predator XB253Q GW и Predator XB323U GX.

Монитор Predator XB273U NV предназначен для обеспечения максимально комфортного игрового процесса. Устройство оснащено 27-дюймовой панелью на основе технологии Agile-Splendor IPS1 с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей), временем отклика 1 мс и частотой обновления до 170 Гц (с разгоном), и имеет охват цветового спектра 95 % DCI-P3. Показатель точности цвета Delta E меньше 1, что говорит о хорошей цветопередаче. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400. Добавим, что это один из первых игровых мониторов, сертифицированных по стандарту Eyesafe.

Монитор Predator XB253Q GW оснащён 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением FHD (1920 × 1080 пикселей), совместимой с NVIDIA G-SYNC, которую можно «разогнать» до частоты обновления 280 Гц, а также с временем отклика до 0,5 мс (GtG). Это делает монитор идеальным решением для шутеров от первого лица и гоночных игр, где особенно важна скорость обновления кадров.

Угол наклона и поворота, а также высоту устройства можно тонко регулировать, а встроенная подсветка RGB LightSense с девятью различными эффектами поддерживает синхронизацию с ритмом музыки и звуками игры.

Модель Predator XB323U GX с 32-дюймовой панелью QHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 270 Гц (с возможностью разгона) и временем отклика до 0,5 мс (GtG) совместима с NVIDIA G-SYNC. Устройство обеспечивает покрытие 99 % Adobe RGB и имеет сертификат VESA DisplayHDR 600, что говорит о поддержке 8-битной обработки изображения и локального затемнения.

В свою очередь, монитор Predator X34 GS отличается крупным 34-дюймовым изогнутым экраном с разрешением UWQHD (3440 × 1440 пикселей), работающим в тандеме с панелью Agile-Splendor IPS, которая обеспечивает чёткость изображения даже при больших углах обзора. Совместимый с NVIDIA G-SYNC дисплей характеризуется частотой обновления до 180 Гц (с возможностью разгона) и временем отклика 0,5 мс (GtG). Технология VESA DisplayHDR 400 позволяет отобразить все мельчайшие детали, а охват 98 % цветового пространства DCI-P3 обеспечивает насыщенные цвета. Качественный звук гарантируют два встроенных динамика мощностью 7 Вт

Две новые 27-дюймовые модели в семействе Nitro, Acer Nitro XV272U KV и Nitro XV272 LV, предназначены для геймеров-любителей. Обе новинки прошли сертификацию Eyesafe, гарантирующую защиту зрения пользователя и дополнительный комфорт при использовании.

Экран монитора Acer Nitro XV272U KV характеризуется разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей), низким показателем Delta E<1 и охватом 95 % цветового спектра DCI-P3. Частота обновления панели Agile-Splendor IPS составляет до 170 Гц (после разгона), время отклика — 1 мс (GtG). Устройство также оснащено технологиями LightSense, ColorSense и ProxiSense, которые повышают удобство использования за счёт автоматической регулировки настроек монитора в зависимости от окружающего освещения.

Монитор Nitro XV272 LV оснащён панелью Agile-Splendor IPS с разрешением FHD (1920 × 1080 пикселей) и частотой до 165 Гц (в результате разгона) для плавной визуализации даже самых оживлённых сцен. Устройство обеспечивает охват 90 % цветового пространства DCI-P3, а показатель Delta E меньше 1.

Модель Predator XB273U NV поступит в продажу в регионе EMEA в январе 2021 года по цене от 549 евро, Predator XB253Q GW — в январе по цене от 449 евро, Predator XB323U GX — в декабре по цене 999 евро. Predator X34 GS — в декабре по цене от 1099 евро, Nitro XV272U KV — в декабре по цене от 469 евро, Nitro XV272 LV — в ноябре по цене от 319 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: acer, монитор, игровой монитор, predator, nitro
acer, монитор, игровой монитор, predator, nitro
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