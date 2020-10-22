Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm

Сделка NVIDIA и Arm встретила серьёзное противодействие в Китае, пишет ресурс Bloomberg. По данным его источников, китайские технологические компании, включая Huawei Technologies, выразили по этому поводу серьёзную обеспокоенность местным регулирующим органам, что может поставить под угрозу срыва сделку по поглощению Arm американским чипмейкером.

По словам источников, несколько наиболее влиятельных технологических компаний страны пытаются оказать воздействие на государственную администрацию по регулированию рынка, чтобы та отклонила сделку или наложила условия, обеспечивающие им доступ к технологии Arm. Их главное опасение заключается в том, что NVIDIA может заставить британскую компанию отказаться от сотрудничества с китайскими клиентами.

Китай опасается, что Arm, чья архитектура используется в процессорах для различных устройств, от смартфонов до суперкомпьютеров, станет ещё одним рычагом для США в борьбе за технологическое превосходство. NVIDIA, покупая британскую Arm у японского инвестиционного холинга SoftBank Group, переводит её под юрисдикцию США и теоретически ставит под угрозу её нейтральный статус в индустрии производства чипов.

Китай является крупнейшим в мире рынком полупроводников, импортируя чипы на сумму около $300 млрд в год. Эта зависимость от иностранных чипов может побудить местные регулирующие органы попытаться заставить NVIDIA пойти на серьёзные уступки, вынудив, например, сохранить независимость и обособленность Arm.

«Я сомневаюсь, что Китай упростит эту задачу, поскольку выдача разрешения NVIDIA взять под контроль Arm может ухудшить доступ Huawei к дизайну микросхем британской компании», — считает Антеа Лай (Anthea Lai), аналитик Bloomberg Intelligence. Дизайны ядер Arm лежат в основе множества продуктов компании, включая процессоры Kirin для смартфонов, серверные чипы Kunpeng и чипы Ascend для приложений ИИ.

На данный момент сделка NVIDIA и Arm не получила одобрение Китая, Великобритании, Европейского союза и США.