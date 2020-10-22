Darkest Dungeon II станет трёхмерной и выйдет за пределами EGS по окончании раннего доступа

Red Hook Studios в микроблоге и на сайте своей мрачной ролевой тактической игры Darkest Dungeon поделилась новыми подробностями о продемонстрированном вчера сиквеле.

Как было объявлено, предрелизная версия Darkest Dungeon II выйдет на ПК (Epic Games Store) в 2021 году. Впрочем, цифровым магазином Epic Games платформенная принадлежность игры не ограничится.

В комментариях под записью с анонсом разработчики заверили, что Darkest Dungeon II появится в ассортименте других ПК-площадок после окончания периода раннего доступа в Epic Games Store (EGS).

В схожее положение пользователей в своё время поставили разработчики Hades из Supergiant Games. На период раннего доступа игра была заявлена в качестве EGS-эксклюзива, но вышла в Steam даже до полноценной премьеры.

Кроме того, разработчики подтвердили, что Darkest Dungeon II не будет двухмерной: «Знакомые нам товарищи собираются для ещё одного путешествия в небытие — теперь в стилизованном 3D!».

Red Hook Studios добавила, что опубликованный вчера тизер-трейлер записан на движке Unity. Если верить авторам, ролик демонстрирует внутриигровые модели персонажей и техники рендеринга.

В Darkest Dungeon II обещают доработанную боевую систему и совершенно иную по сравнению с оригинальной игрой структуру приключения, а также «свежих монстров, боссов и испытания».