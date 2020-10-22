Самоуправляемый автомобиль на российских технологиях, без лидаров и радаров, протестировали в Санкт-Петербурге

Сервис заказа такси «Таксовичкоф» сообщил о проведении в Санкт-Петербурге совместно с разработчиком систем искусственного интеллекта Ralient и компанией Starline тестирования алгоритмов беспилотного вождения легкового автомобиля, созданного на базе беспилотной платформы StarLine.

В ходе тестирования было продемонстрировано распознавание самоуправляемым автомобилем припаркованного транспортного средства, определение расстояния до него и его размеров, а также выполнение манёвра объезда транспортного средства. Отказ в беспилотной платформе StarLine от применения лидаров и радаров стал возможен благодаря использованию модуля трёхмерного распознавания. Более низкая цена этого модуля по сравнению с лидарами позволяет в несколько раз снизить стоимость разработки беспилотного автомобиля. С его помощью можно определять объекты, их размеры и расстояние до них с помощью одной камеры без использования других датчиков. Это характеризует технологию ИИ Sol SDS, разработанную Ralient, как весьма перспективную.

Предполагается, что в перспективе максимальная скорость такого автономного автомобиля составит 110 километров в час. Его можно будет эксплуатировать практически в любом климате и в любую погоду, при температуре окружающей среды от – 20 до + 50 °С.

Компании планируют запустить к 2023 году в коммерческую эксплуатацию до 1000 подобных легковых беспилотных автомобилей.