Продажи смарт-динамиков в 2021 году будут расти за счёт Китая

Компания Canalys обнародовала прогноз по глобальному рынку смарт-динамиков с интеллектуальным голосовым ассистентом. Отрасль продолжит расти, хотя негативное влияние на спрос окажет пандемия.

Представленные данные охватывают поставки как аудиоколонок с голосовым помощником, так и «умных» дисплеев. Аналитики полагают, что в текущем году мировые отгрузки таких гаджетов составят около 135 млн штук. В 2021-м ожидается рост на 21 %: в результате, объём отрасли достигнет 163 млн единиц.

Отмечается, что мировой рынок будет расти прежде всего за счёт Китая: спрос на смарт-динамики в 2021 году в Поднебесной поднимется на 16 %, тогда как во всех остальных регионах вместе взятых — только на 3 %. В результате, в КНР в следующем году будет реализовано около 90 млн «умных» колонок и дисплеев с голосовым ассистентом.

Специалисты Canalys прогнозируют, что по итогам текущего года по всему миру в использовании будут находиться приблизительно 320 млн смарт-динамиков. В 2024-м этот показатель удвоится, достигнув 640 млн штук.

Если не брать в рассмотрение Китай, то самым распространённым голосовым помощником в 2021 году останется Amazon Alexa. На втором и третьем местах расположатся соответственно Google Assistant и Apple Siri.