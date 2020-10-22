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Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро

Сегодня китайский техногигант Huawei представил свои новейшие флагманские смартфоны серии Mate 40. Несмотря на то, что этот год выдался для компании далеко не самым простым, производитель приложил все усилия для того, чтобы новые устройства удовлетворили пожелания самых взыскательных пользователей.

Базовой моделью нового семейства стал Mate 40. В отличие от старших братьев, защищённых от попадания влаги по стандарту IP68, он может похвастаться лишь соответствием IP53, чего, в прочем, достаточно для качественной защиты от брызг воды. Вопреки ранним утечкам, смартфоны получили сходный дизайн.

Тем не менее, диагональ экрана базового Mate 40 составляет 6,5 дюйма, в то время как Mate 40 Pro и Pro+ могут похвастаться 6,67 дюймовыми матрицами. Частота обновления AMOLED-экранов всех трёх версий смартфона составляет 90 Гц. Как Mate 40, так и Mate 40 Pro и Pro+ получили дисплеи-водопады, которые загнуты на боковые стороны устройств. В случае с базовой моделью изогнутость краёв матрицы составляет 68 градусов, в то время как старшие версии могут похвастаться 88-градусным изгибом.

Huawei

Huawei

Что касается чипсета, как и сообщалось ранее, флагманские смартфоны Huawei основаны на процессоре собственной разработки компании HiSilicon Kirin 9000. Этот чип выполнен по нормам 5-нм техпроцесса, и, по заявлениям Huawei, является одним из самых производительных мобильных процессоров. Он содержит на 30 процентов больше транзисторов, чем новый Apple A14 Bionic, который лёг в основу серии iPhone 12. Кроме того, этот чип использует 24-ядерный графический процессор Mali-G78, обеспечивающий высочайший уровень производительности в самых ресурсоёмких играх. Huawei заявляет, что Kirin 9000 стал гораздо энегроэффективнее своего предшественника. CPU теперь использует на 25 процентов меньше энергии, чем аналогичный компонент прошлогоднего Kirin 990, графика стала на 50 процентов менее прожорливой, а нейронный процессор и вовсе поубавил свои аппетиты на 150 процентов.

Huawei

Huawei

Huawei Mate 40 безусловно порадуют пользователей, которые предпочитают устройства с выделяющимся и запоминающимся дизайном. Смартфоны Mate 40 могут похвастаться расцветкой стеклянного корпуса Mystic Silver, которая может выглядеть совершенно по разному при разных условиях освещения. Что касается Mate 40 и Mate 40 Pro, корпус этих устройств получит два варианта отделки. Кроме стеклянных чёрного, белого и Mystic Silver, Huawei предложит покупателям устройства в жёлтом и зелёном корпусах, покрытых искусственной кожей. Самый продвинутый Mate 40 Pro+ может похвастаться чёрным и белым корпусами из прочной нанокерамики.

Huawei

Huawei

Все устройства серии Mate 40 могут похвастаться быстрой зарядкой, мощность которой достигает 66 Вт. Кроме того, стоит отметить беспроводную 50-Вт зарядку. Немаловажно, что устройства способны заряжаться при температурах ниже нуля градусов по шкале Цельсия. А самое главное, что смартфоны способны бесперебойно функционировать даже на сильном морозе.

Huawei

Huawei

Хвалебных отзывов заслуживают камеры устройств серии Mate 40. Как было заявлено, они оснащаются самыми большими сенсорами на рынке, что обеспечивает максимальное качество получаемых снимков даже при плохих условиях освещения. Все устройства семейства получили основной 50-Мп сенсор с апертурой f/1.9.

В базовом Mate 40 этот датчик дополнен сверхширокоугольным 16-Мп датчиком и 8-Мп телефото камерой. Заявлен пятикратный оптический зум. В Pro-модели главный сенсор дополняют 20-Мп сверхширокоугольная кинематографическая камера и 12-Мп перископ. Камера устройства обеспечивает семикратное оптическое увеличение. Ультрафлагман Mate 40 Pro+, помимо 50-Мп основного сенсора, может похвастаться 20-Мп сверхширокоугольной камерой, датчиком глубины, 8-Мп камерой с оптикой-перископом, и 12-Мп телефотомодулем. Устройство может похвастаться 17-кратным оптическим зумом.

Стоит отметить, что все версии смартфона имеют одинаковый дизайн модуля основной камеры. Однако, что касается «фронталки», то базовая модель серии получила лишь один датчик, который, тем не менее, может похвастаться выдающимся качеством. Продвинутые модификации получили по два сенсора. Отдельно Huawei отметила использование в камерах смартфонов линз свободной формы, позволяющих избавиться от искажений на краях снимков, сделанных широкоугольными камерами.

Huawei

Huawei

Последним смартфоном, показанным в ходе презентации, стал Porsche Design Mate 40 RS, который отличается самобытным дизайном, разработанным совместно с немецким брендом. Устройство получило такие-же камеры, как и Mate 40 Pro+, однако они вписаны в блок восьмиугольной формы. Из технологических «фишек» этой версии смартфона стоит отметить датчик для измерения температуры, работающий в широких пределах.

Huawei

Huawei

Стоимость Mate 40 с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти составит 899 евро. Mate 40 Pro c 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем будет стоить 1199 евро. Mate 40 Pro+ будет доступен в модификации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти за 1399 евро, а за премиальный Porsche Design Mate 40 RS с 12 Гбайт ОЗУ и накопителем ёмкостью 512 Гбайт придётся отдать 2295 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: презентация, смартфон, флагман, huawei, mate
презентация, смартфон, флагман, huawei, mate
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