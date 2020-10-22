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Huawei представила премиальные умные часы Porsche Design Watch GT 2 и накладные беспроводные наушники FreeBuds Studio

Сегодняшний день ознаменовался для Huawei презентацией семейства флагманских смартфонов Mate 40. Однако не только смартфонами компания порадовала своих поклонников. Кроме них сегодня был показан целый ряд новых носимых устройств.

Huawei

Huawei

Кроме эксклюзивной версии смартфона Mate 40, Huawei совместно с Porsche Design представили умные часы Watch GT 2 с дизайном, разработанным немецким брендом. В устройстве используются премиальные материалы, такие как сапфировое стекло, керамика и титан. Благодаря этому часы получились очень лёгкими и устойчивыми к повреждениям.

Интересной особенностью Porsche Design Watch GT 2 является то, что устройство способно непрерывно фиксировать уровень кислорода в крови в течение всего дня. В период пандемии коронавируса данная функция может быть особенно актуальна. При этом производитель обещает до двух недель автономной работы, что для умных часов является весьма неплохим показателем.

Huawei

Huawei

Также Huawei представила накладные беспроводные наушники FreeBuds Studio с функцией активного шумоподавления. Устройство доступно в золотом и чёрном цветах. В отделке применяется нержавеющая сталь. Наушники способны одновременно подключаться к двум устройствам, а для управления ими используется сенсорная панель. По заявлениям производителя, устройство способно воспроизводить музыку 24 часа без подзарядки.

Huawei

Huawei

Дополняют линейку носимых устройств умные очки Gentle Monster Huawei Eyewear II с поддержкой голосовых помощников. Лёгкий аксессуар способен проработать пять часов в режиме непрерывного воспроизведения аудио или 42 часа в режиме ожидания.

Huawei

Huawei

За новые часы Porsche Design Watch GT 2 придётся заплатить 695 евро. Наушники FreeBuds Studio обойдутся в 299 евро, столько же будут стоить и очки Gentle Monster Huawei Eyewear II.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, рынок IT, носимая электроника,
Теги: новинка, аксессуары, акустика, носимые устройства, huawei
новинка, аксессуары, акустика, носимые устройства, huawei
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