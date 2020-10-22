Электрокары сравняются по цене производства с обычными автомобилями уже к 2024 году

Стоимость производства электромобилей сравняется по стоимости производства машин на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) к 2024 году, считают аналитики крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS. После этого отказ от транспорта на базе ископаемых видов топлива станет неизбежным, говорят исследователи, на которых ссылается издание The Guardian.

Разница в стоимости производства электрических автомобилей и машин на ДВС к 2022 году составит всего $1900 за одну единицу, считают эксперты, а к 2024 году она исчезнет полностью. Исследование швейцарских аналитиков основано на свежем анализе сферы производства батарей для электромобилей семью крупнейшими поставщиками этого оборудования. По мнению экспертов, достижение паритета в стоимости производства компонентов для электромобилей и ДВС-транспорта является ключевым фактором, который заставит мир отказаться от использования ископаемых видов топлива.

На данный момент крупные автопроизводители неохотно отказываются от производства своих прибыльных моделей автомобилей на базе ДВС из-за высокой стоимости аккумуляторов, которые в основном производятся восточноазиатскими компаниями, такими как LG Chem (Южная Корея), Panasonic (Япония) и CATL (Китай). Отмечается, что стоимость самого аккумулятора может достигать четверти или как минимум 1/5 от стоимости всего электромобиля.

Аналитики USB прогнозируют, что к 2022 году стоимость производства аккумуляторов снизится до $100 в расчёте за 1 кВт·ч ёмкости. Эксперты утверждают, что те автопроизводители, которые будут пытаться сохранить уровень продаж автомобилей на базе традиционных ДВС, рискуют остаться позади таких более перспективных и прогрессивных компаний, как Tesla и Volkswagen. Последняя, например, является крупнейшим автопроизводителем в мире по количеству выпускаемых автомобилей в год, и уже заявила о желании инвестировать порядка 33 млрд евро в продажи электромобилей.

«После 2025 года причин к покупке машины на ДВС не останется», — комментирует Тим Буш (Tim Bush), аналитик UBS.

Он также добавил, что от сокращения стоимости производства аккумуляторов выиграют не только электромобили, но также и гибридные модели, в которых сочетается использование ДВС и батарей.

Стоимость электромобилей по-прежнему существенно превосходит стоимость обычных версий, что ограничивает их продажи. Например, цена на новую модель Volkswagen Golf начинается с 20 280 британских фунтов. В свою очередь цена на электрическую модель Volkswagen ID.3, позиционирующуюся в качестве первой массовой модели электромобиля немецкого автоконцерна, стартует с 30 000 британских фунтов. Крупнейший британский автоконцерн Jaguar Land Rover оценивает свой единственный полностью электрический автомобиль в 64 495 британских фунтов, даже с учётом всех программ государственной поддержки, направленных на повышение спроса на электрический транспорт. Стоимость аналога Jaguar F-Pace на базе ДВС в свою очередь начинается с 44 845 британских фунтов.

Специалисты считают, что быстрое снижение стоимости батарей приведёт к гораздо более быстрому переходу на электрический транспорт. Отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, в Европе и Китае уже наблюдается повышающийся спрос на этот вид транспорта.

Независимый автоаналитик Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt) прогнозирует, что к концу 2020 года в Европе будет продано 11 млн. автомобилей, при этом миллион из этих продаж придётся на электромобили и гибридные модели. Специалисты из USB в свою очередь предсказывают, что к 2025 году 17 % мирового рынка автотранспорта будут приходиться на электрические автомобили. К 2030 году этот показатель составит уже 40 %.