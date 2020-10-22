3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Электрокары сравняются по цене производс...
Новости Hardware

Электрокары сравняются по цене производства с обычными автомобилями уже к 2024 году

Стоимость производства электромобилей сравняется по стоимости производства машин на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) к 2024 году, считают аналитики крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS. После этого отказ от транспорта на базе ископаемых видов топлива станет неизбежным, говорят исследователи, на которых ссылается издание The Guardian.

Источник изображения: The Guardian

Источник изображения: The Guardian

Разница в стоимости производства электрических автомобилей и машин на ДВС к 2022 году составит всего $1900 за одну единицу, считают эксперты, а к 2024 году она исчезнет полностью. Исследование швейцарских аналитиков основано на свежем анализе сферы производства батарей для электромобилей семью крупнейшими поставщиками этого оборудования. По мнению экспертов, достижение паритета в стоимости производства компонентов для электромобилей и ДВС-транспорта является ключевым фактором, который заставит мир отказаться от использования ископаемых видов топлива.

На данный момент крупные автопроизводители неохотно отказываются от производства своих прибыльных моделей автомобилей на базе ДВС из-за высокой стоимости аккумуляторов, которые в основном производятся восточноазиатскими компаниями, такими как LG Chem (Южная Корея), Panasonic (Япония) и CATL (Китай). Отмечается, что стоимость самого аккумулятора может достигать четверти или как минимум 1/5 от стоимости всего электромобиля.

Аналитики USB прогнозируют, что к 2022 году стоимость производства аккумуляторов снизится до $100 в расчёте за 1 кВт·ч ёмкости. Эксперты утверждают, что те автопроизводители, которые будут пытаться сохранить уровень продаж автомобилей на базе традиционных ДВС, рискуют остаться позади таких более перспективных и прогрессивных компаний, как Tesla и Volkswagen. Последняя, например, является крупнейшим автопроизводителем в мире по количеству выпускаемых автомобилей в год, и уже заявила о желании инвестировать порядка 33 млрд евро в продажи электромобилей.

«После 2025 года причин к покупке машины на ДВС не останется», — комментирует Тим Буш (Tim Bush), аналитик UBS.

Он также добавил, что от сокращения стоимости производства аккумуляторов выиграют не только электромобили, но также и гибридные модели, в которых сочетается использование ДВС и батарей.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3

Стоимость электромобилей по-прежнему существенно превосходит стоимость обычных версий, что ограничивает их продажи. Например, цена на новую модель Volkswagen Golf начинается с 20 280 британских фунтов. В свою очередь цена на электрическую модель Volkswagen ID.3, позиционирующуюся в качестве первой массовой модели электромобиля немецкого автоконцерна, стартует с 30 000 британских фунтов. Крупнейший британский автоконцерн Jaguar Land Rover оценивает свой единственный полностью электрический автомобиль в 64 495 британских фунтов, даже с учётом всех программ государственной поддержки, направленных на повышение спроса на электрический транспорт. Стоимость аналога Jaguar F-Pace на базе ДВС в свою очередь начинается с 44 845 британских фунтов.

Специалисты считают, что быстрое снижение стоимости батарей приведёт к гораздо более быстрому переходу на электрический транспорт. Отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, в Европе и Китае уже наблюдается повышающийся спрос на этот вид транспорта.

Независимый автоаналитик Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt) прогнозирует, что к концу 2020 года в Европе будет продано 11 млн. автомобилей, при этом миллион из этих продаж придётся на электромобили и гибридные модели. Специалисты из USB в свою очередь предсказывают, что к 2025 году 17 % мирового рынка автотранспорта будут приходиться на электрические автомобили. К 2030 году этот показатель составит уже 40 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla начала осторожно активировать полный автопилот на своих электрокарах
Tesla будет производить аккумуляторы на заводе в Техасе вместе с внедорожниками Cybertruck
Hyundai отзовёт электрокары Kona Electric из-за риска возгорания батарей
Немцы полюбили Tesla. Она стала единственным автопроизводителем в Германии, у кого в этом году выросли продажи
В России показан прототип аэромобиля с дальностью полёта до 600 км
Lucid открыла приём заказов на электрический седан Air стоимостью $69 900 с запасом хода 650 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электромобили, прогноз, аккумуляторы
электромобили, прогноз, аккумуляторы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 178
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 153
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 116
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения 95

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
Sony представила дистанционный пульт для PlayStation 5 с отдельными кнопками для запуска стриминговых сервисов
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными
Scale Computing интегрировала резервное копирование Acronis Backup в платформу виртуализации HC3 42 мин.
J’son & Partners: рынок облачных сервисов безопасности будет расти в два раза быстрее классических продуктов и сервисов 2 ч.
Искусственный интеллект поможет обрабатывать звонки на одной из станций скорой помощи Москвы 3 ч.
Некоторые функции бизнес-мессенджера WhatsApp Business станут платными 4 ч.
Google залатала ряд серьёзных дыр в безопасности Chrome, в том числе уязвимость нулевого дня 4 ч.
Ghostrunner появится на новых консолях в 2021 году и будет бесплатной для обладателей игры на PS4 и Xbox One 4 ч.
Видео: управление упряжкой, охота и вещие сны в релизном трейлере приключения The Red Lantern 5 ч.
Видео: навыки, фаталити и битва с Терминатором в трейлере Рэмбо из Mortal Kombat 11 5 ч.
Arkham Horror: Mother’s Embrace, адаптация настольной игры «Ужас Аркхема», выйдет в 2021 году на ПК и консолях 5 ч.
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 8 ч.
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть 32 мин.
Supermicro Ultra-E: укороченное 2U-решение для периферийных вычислений 2 ч.
Новые серверы GIGABYTE на базе AMD EPYC поддерживают 2DPC DDR4-3200 4 ч.
Электрокары сравняются по цене производства с обычными автомобилями уже к 2024 году 5 ч.
Huawei представила 50-Вт беспроводную зарядку, 66-Вт павербанк и другие аксессуары 5 ч.
Huawei представила премиальные умные часы Porsche Design Watch GT 2 и накладные беспроводные наушники FreeBuds Studio 6 ч.
Квартальный отчёт Tesla воодушевил аналитиков: акции компании подскочили в цене на 5 % 6 ч.
За сотрудничество с китайцами UMC заплатит США штраф в размере $60 млн 6 ч.
MТС, Ericsson и «Газпром нефть» протестировали приватную сеть 5G-ready для управления удалёнными производственными объектами 6 ч.
VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась намного популярнее, чем ожидали разработчики 6 ч.