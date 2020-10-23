Хэллоуинская распродажа в EGS: Death Stranding, Borderlands 3 и Red Dead Redemption 2

Epic Games Store запустил хэллоуинскую распродажу со скидками до 75 %. По акции можно приобрести 144 видеоигры, среди которых Mafia Trilogy, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, Crysis Remastered, Control и другие.

Скидки на хэллоуинской распродаже в Epic Games Store:

Акция продлится до 5 ноября. Полный перечень скидок можно найти на странице магазина Epic Games.

Ранее онлайн-магазин запустил раздачу двух игр — Costume Quest 2 и Layers of Fear 2. Оба проекта можно забрать до вечера 29 октября. После них бесплатно можно будет получить Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered.