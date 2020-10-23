Хэллоуинская распродажа в EGS: Death Stranding, Borderlands 3 и Red Dead Redemption 2

Epic Games Store запустил хэллоуинскую распродажу со скидками до 75 %. По акции можно приобрести 144 видеоигры, среди которых Mafia Trilogy, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, Crysis Remastered, Control и другие.
Скидки на хэллоуинской распродаже в Epic Games Store:
- Mafia Trilogy — 2549,15 рубля (вместо 2999 рублей);
- Borderlands 3 — 999,5 рубля (вместо 1999 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1674,33 рубля (вместо 2499 рублей);
- Crysis Remastered — 865,14 рубля (вместо 1339,99 рубля);
- Control — 1154,3 рубля (вместо 1649 рублей);
- The Outer Worlds — 995,5 рубля (вместо 1999 рублей);
- Death Stranding — 2449,3 рубля (вместо 3499 рублей);
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1749,5 рубля (вместо 3499 рублей);
- Vampyr — 449,7 рубля (вместо 1499 рублей);
- Mortal Shell — 1119,2 рубля (вместо 1399 рублей);
- Remnant: From the Ashes — 649,5 рубля (вместо 1299 рублей).
Акция продлится до 5 ноября. Полный перечень скидок можно найти на странице магазина Epic Games.
Ранее онлайн-магазин запустил раздачу двух игр — Costume Quest 2 и Layers of Fear 2. Оба проекта можно забрать до вечера 29 октября. После них бесплатно можно будет получить Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered.
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