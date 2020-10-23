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Intel сорвала сроки выхода 10-нм серверных процессоров в четвёртый раз. Ice Lake-SP начнут поставляться в 2021 году

Об успехах в освоении 10-нм техпроцесса представители Intel на квартальной отчётной конференции говорили в разном контексте, но не обошлось без упоминания о долгожданных серверных процессорах Ice Lake-SP. Они пройдут квалификационные испытания в этом году, но поставляться начнут только в следующем, то есть в первом квартале 2021 года.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Объявление о начале поставок Ice Lake-SP в первом квартале 2021 года фактически эквивалентно тому, что Intel в очередной раз откладывает их выпуск. Стоит напомнить, что изначально выход 10-нм процессоров для серверного сегмента планировался в 2019 году, потом был сдвинут на второй квартал 2020, затем отложился до четвёртого квартала, и вот теперь компания призналась, что массовых поставок клиентам серверных процессоров нового поколения в этом году не будет вовсе.

Формулировки руководства компании были подобраны так, чтобы критики не имели очевидных оснований упрекать Intel в очередной задержке анонса 10-нм процессоров Xeon SP. Глава Intel Роберт Свон (Robert Swan) на квартальной отчётной конференции предпочёл говорить не о проблемах с длительной подготовкой Ice Lake-SP к анонсу, а переключиться на обсуждение их преемников, относящихся к семейству Sapphire Rapids. Поставки инженерных образцов 10-нм процессоров этой серии Intel обещает начать в текущем квартале, а серийные предложить примерно через год.

По словам Роберта Свона, компания возвращается к традиционной периодичности обновления процессоров для серверного сегмента — раз в четыре или пять кварталов. Другими словами, можно ожидать, что формальный анонс процессоров Sapphire Rapids состоится не позднее первого квартала 2022 года. График выхода новых серверных процессоров, по мнению главы Intel, вернётся в привычное для прошлых периодов русло.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, комментарии последних событий,
Теги: intel, xeon scalable, ice lake-sp, процессоры
intel, xeon scalable, ice lake-sp, процессоры
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