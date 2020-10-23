Следующим дроном, который будет выпущен компанией DJI, похоже, станет Mavic Mini 2 — обновлённая версия весьма интересной модели Mavic Mini, которая благодаря своему весу даже не требует регистрации. В этот раз устройство получит поддержку 4K. И похоже, выйдет продукт скоро, так как ещё в начале месяца засветился в базе Федеральной комиссии связи США (FCC). Что же известно об этом аппарате?

Mavic Mini 2 был замечен на сайте Adorama в качестве рекомендованной альтернативы оригинальному DJI Mavic Pro в белом исполнении. Судя по заявленным ценам, Mavic Mini 2 будет стоить $449 долларов — $50 долларов больше, чем Mavic Mini. Комплект Mavic Mini 2 fly more с дополнительными батареями и аксессуарами тоже подорожает до $599 вместо $499 у оригинальном модели.

Также в этом месяце в базу данных FCC попал новый дрон с модельным номером MT2PD. На изображении он выглядит как оригинальный Mavic Mini, выпущенный в прошлом году. Но в нём изменилось положение наклейки FCC и ёмкость батареи. Mavic Mini 2, судя по этим данным, получит аккумулятор с зарядной ёмкостью 2250 мА·ч против 2400 мА·ч у Mavic Mini. Будем надеяться, это не повлияет на время автономной работы. Кстати, у Mavic Mini модельный номер был MT1SS5.

So this is so called Mavic Mini 2, they share the same design.

Oh, it has Bluetooth, 2.4/5.8G WiFi and 2.4/5.8G without the WiFi sign.

P.S. the model name of original Mavic mini is MT1SS5 and MT1SD25 (sales in Europe and Japan). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyL — OsitaLV (@OsitaLV) October 6, 2020

По слухам, Mavic Mini 2 получит камеру с поддержкой 4K против 2,7K у Mavic Mini. После того, как глава DJI заявил, что не в восторге от качества изображения в оригинальном Mavic Mini, ходили слухи об относительно скором выходе Mavic Mini 2. Не исключено, что Mavic Mini 2 получит контроллер в духе Mavic Air 2, где антенны вверху стали креплением для смартфона.

Возможно, помимо повышенного разрешения дрон также получит датчик изображения бо́льшего размера. Было бы вполне логично, учитывая недавний выпуск карманной камеры DJI Pocket 2, в которой по сравнению с Osmo Pocket возросло и разрешение, и размер матрицы.

Поскольку дрон попал в базу FCC ещё в начале месяца и теперь засветился в магазине, логично ожидать запуск в ноябре. Оригинальный Mavic Mini был выпущен 30 октября прошлого года, то есть DJI готовится к началу продаж Mavic Mini 2 примерно в то же время.