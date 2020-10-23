Ryzen 5 5600X перехватил звание «лидер однопотока» в тесте Passmark, обогнав Core i9-10900K на 10 %

Чтобы AMD смогла снова обойти массовые настольные процессоры Intel по однопоточной производительности, потребовалось много лет. Но теперь это свершившийся факт. Недавно тест PassMark обновил страницу с результатами CPU Mark: Ryzen 5 5600X — первый процессор нового семейства из четырёх объявленных — набрал 3495 баллов, в то время как лучший в этом отношении процессор 10-го поколения Core i9-10900K Comet Lake-S получил «лишь» 3177 очков. Таким образом, новый Ryzen среднего уровня вырвался на 10 % вперёд.

Ryzen 5 5600X — это грядущий процессор Zen 3 с 6 ядрами и 12 потоками. По данным AMD, благодаря возросшей на 200 МГц тактовой частоте и улучшениям в архитектуре Zen 3, этот процессор будет предлагать на 19 % более высокую производительность на доллар, чем Intel Core i5-10600K в однопоточных тестах.

Для сравнения: всё ещё неплохой Ryzen 5 3600 XT, процессор текущего поколения с архитектурой Zen 2, набрал 2833 балла. То есть его преемник стал почти на 23 % быстрее. К сожалению, AMD Ryzen 5 5600X будет и стоить немного дороже, чем Ryzen 5 3600X. Производитель решил поднять цену до $299 долларов (на $50 долларов выше цены 3600 XT на момент запуска). Процессоры с архитектурой Zen 3 поступят в продажу уже 5 ноября.

Напомним: недавно информатор Tum_Apisak обнаружил результаты производительности процессоров Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в синтетическом тесте Geekbench 5. Оба чипа почти достигли частоты работы в 5 ГГц в ходе испытаний без разгона и показали серьёзное преимущество над предшественниками. Кстати, флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X, судя по всему, действительно умеет автоматически разгоняться выше психологической планки в 5 ГГц с помощью Precision Boost Overdrive (PBO).