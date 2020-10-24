Зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов, взятых с астероида Бенну

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что зонд OSIRIS-REx собрал более чем достаточно образцов пород с поверхности астероида Бенну. Однако команда миссии столкнулась с неожиданной проблемой.

На этой неделе, напомним, автоматическая станция OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, успешно справилась со своей главной задачей: соприкоснулась с названным космическим объектом и захватила частицы грунта. Процедура была выполнена при помощи манипулятора TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной 3,35 метра.

Целью исследователей был забор как минимум 60 граммов пород. В случае недостаточной массы образцов учёные планировали повторить процедуру прикосновения к астероиду в первой половине января. Но, как теперь сообщается, это не потребуется.

Зонду удалось собрать достаточно много образцов, но часть из них, увы, потеряна. Проблема заключается в том, что крупные крошки не позволили полностью закрыться створкам заборного механизма, и мелкие частицы утекают сквозь небольшую щель.

Поэтому сейчас главной целью специалистов является консервация имеющихся пород в специальной капсуле для последующей доставки на Землю. В связи с этим отменены ранее планировавшиеся операции и манёвры, которые могут привести к ускорениям аппарата и дальнейшей утере образцов.

В целом, зонд OSIRIS-REx находится в отличном состоянии. Аппарат должен доставить полученные частицы астероида на Землю в сентябре 2023 года.