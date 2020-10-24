3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиЗонд OSIRIS-REx растерял часть образцов,...
Новости Hardware

Зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов, взятых с астероида Бенну

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что зонд OSIRIS-REx собрал более чем достаточно образцов пород с поверхности астероида Бенну. Однако команда миссии столкнулась с неожиданной проблемой.

На этой неделе, напомним, автоматическая станция OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, успешно справилась со своей главной задачей: соприкоснулась с названным космическим объектом и захватила частицы грунта. Процедура была выполнена при помощи манипулятора TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной 3,35 метра.

Целью исследователей был забор как минимум 60 граммов пород. В случае недостаточной массы образцов учёные планировали повторить процедуру прикосновения к астероиду в первой половине января. Но, как теперь сообщается, это не потребуется.

Зонду удалось собрать достаточно много образцов, но часть из них, увы, потеряна. Проблема заключается в том, что крупные крошки не позволили полностью закрыться створкам заборного механизма, и мелкие частицы утекают сквозь небольшую щель.

Поэтому сейчас главной целью специалистов является консервация имеющихся пород в специальной капсуле для последующей доставки на Землю. В связи с этим отменены ранее планировавшиеся операции и манёвры, которые могут привести к ускорениям аппарата и дальнейшей утере образцов.

В целом, зонд OSIRIS-REx находится в отличном состоянии. Аппарат должен доставить полученные частицы астероида на Землю в сентябре 2023 года. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео дня: зонд OSIRIS-REx берёт пробы пород на астероиде Бенну
Зонд OSIRIS-REx совершил исторический манёвр, успешно взяв образцы астероида Бенну
Зонд для исследования гигантского астероида Психея будет запущен в августе 2022 года
Японцы научились печатать быстрые TF-транзисторы из органики. Могут появиться необычные дисплеи
К запуску на МКС подготовлен воздушный шлюз нового поколения
На возможное место утечки воздуха на МКС указал чайный пакетик
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: osiris-rex, астероид, космос, наука, nasa
osiris-rex, астероид, космос, наука, nasa
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 193
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 168
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 97
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 94

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft решила отсудить права на бренд Minecraft в России, где он принадлежит «Коломенскому молоку»
Opera ищет человека, который будет просматривать веб-страницы за €8000
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть
Игровой монитор Xiaomi Fast с диагональю 24,5 дюйма стоит $150
HPE в рамках реорганизации сокращает персонал по продажам 6 ч.
Принудительное дробление бизнеса угрожает Facebook: власти США готовят иск о нарушении конкуренции 6 ч.
Новая статья: PlayStation 4 — лучшее время для знакомства с системой. Гид покупателя 6 ч.
Шутер Gears 5 получит первое сюжетное дополнение уже в декабре 9 ч.
Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год 9 ч.
EA перенесла выпуск Apex Legends для Nintendo Switch 10 ч.
Little Nightmares II — хэллоуинский трейлер, новые скриншоты и больничный ужас 12 ч.
Apex Legends выйдет в Steam 4 ноября вместе со стартом седьмого сезона 12 ч.
Релиз переиздания Blade Runner отложили на неопределённый срок, но «результат скажет сам за себя» 12 ч.
Samsung исправила проблемы с сенсорным экраном Galaxy S20 FE через обновление ПО 12 ч.
Nintendo снизит цену контроллеров Joy-Con для Switch на $10 9 ч.
Заготовки для блока тыльной камеры Samsung Galaxy S21 показались на фото 9 ч.
По автономности iPhone 12 оказался намного лучше предшественника, а iPhone 12 Pro — намного хуже 11 ч.
Вскрытие показало, что беспроводная зарядка MagSafe для iPhone обладает предельно простой конструкцией 11 ч.
Складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на $200 через месяц после релиза 12 ч.
Представлены Huawei FreeBuds Studio — беспроводные наушники с динамическим шумоподавлением и студийным качеством звука 13 ч.
Китайцы выпустили ноутбук исключительно на местных комплектующих 13 ч.
Представлена новая коллекция смарт-очков HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II 13 ч.
Внутри iPhone 12 и 12 Pro почти не отличаются друг от друга. Даже их батареи имеют одинаковую ёмкость 14 ч.
ASUS P11C-I/NGFF2280: компактная плата для мини-серверов на базе Intel Xeon E 14 ч.