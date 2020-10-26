Видео: 30-секундный трейлер и свежие подробности грядущего контентного обновления Sekiro: Shadows Die Twice

Activision и студия-разработчик From Software в официальном микроблоге своего экшена Sekiro: Shadows Die Twice объявили о выпуске трейлера предстоящего полного издания игры.

Напомним, главными особенностями Game of the Year Edition станут уникальная упаковка, руководство с советами по ведению боя и прохождению уровней, а также контент из грядущего бесплатного обновления.

Упомянутый патч добавит в Sekiro: Shadows Die Twice систему внутриигровых сообщений, три костюма для главного героя и два новых способа сразиться с боссами (реванши и последовательные битвы).

Судя по трейлеру, боссы (по крайней мере Гэнитиро) в новых режимах обзаведутся дополнительными приёмами. Об этом также обмолвились сотрудники японского блога PlayStation, которые уже опробовали свежий контент.

Так, например, стало известно, что режим последовательных битв разделён на четыре сценария. Три из них предполагают сражения с избранными боссами, а последний — со всеми. Подробности (со спойлерами) доступны по ссылке выше.

Также журналисты раскрыли последний из новых костюмов для протагониста: вдобавок к «Тэнгу» и «Синоби старой Асины» игроков ждёт облик «Сура». Он выдаётся за прохождение одного из сценариев последовательных битв.

Контентное обновление станет доступно бесплатно для всех владельцев Sekiro: Shadows Die Twice уже 28 октября в 20:00 по московскому времени. Игра вышла на PC (Steam), PS4 и Xbox One, а 29 октября доберётся до Google Stadia.