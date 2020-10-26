Apple предупредила владельцев iPhone 12 об опасностях, которые таит в себе беспроводная зарядка MagSafe

Одна из ключевых особенностей смартфонов семейства iPhone 12, на которой Apple сделала акцент в ходе презентации, — поддержка беспроводных зарядных устройств MagSafe. Однако, как оказалось, существует несколько ограничений на использование MagSafe. О них пользователей предупредила сама Apple, обновив информацию на странице технической поддержки.

Если аккумулятор iPhone 12 нагреется слишком сильно, то зарядка остановится на уровне 80 % и возобновится только после того, как температура батареи вернётся к допустимому значению. Таким образом, на восполнение запаса энергии до 100 % может уйти больше времени.

С проблемой рискуют столкнуться и владельцы банковских карт с магнитной полосой или RFID-чипом, электронных пропусков и т. д. Если такая карта окажется между смартфоном и зарядным устройством MagSafe, она размагнитится и станет непригодной для дальнейшего использования. Так что носить карточку под чехлом, как многие любят, явно не стоит.

Использовать кожаный чехол с беспроводной магнитной зарядкой MagSafe тоже не рекомендуется. Есть вероятность, что на чехле останутся круговые отпечатки в месте примагничивания аксессуара. Аналогичным образом может пострадать и силиконовый чехол. Сообщается, что в некоторых случаях следы на нём образовывались всего через несколько дней эксплуатации.

Способен ли MagSafe повредить со временем стеклянную заднюю панель телефона, не уточняется. Со временем выяснится и этот аспект. А между тем, замена тыльной панели, по данным самой Apple, стоит $449 для iPhone 12 и $549 для iPhone 12 Pro.