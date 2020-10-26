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Следующее крупное обновление Windows 10 скоро станет доступно инсайдерам

По сообщениям сетевых источников, Microsoft готовится к началу распространения среди участников инсайдерской программы следующего функционального обновления Windows 10, которое должно стать общедоступным во второй половине 2021 года. Уже скоро инсайдеры начнут получать предварительные сборки будущей версии операционной системы Microsoft, которые в настоящее время находятся на этапе внутреннего тестирования.

Согласно имеющимся данным, вместе с началом тестирования будущего обновления произойдёт существенный скачок в номерах сборок версий программной платформы, доставляемых инсайдерам. Если ранее они тестировали сборки Windows 10 с номерами 202xx, то предварительные версии будущего функционального обновления операционной системы будут поставляться с номерами 212xx.

Источник говорит о том, что следующее крупное обновление Windows 10 21H2 будет выпущено для широкого круга пользователей осенью 2021 года. Согласно прежнему графику Microsoft, оно должно было выйти весной следующего года, но, по некоторым данным, схема доставки функциональных обновлений пользователям будет изменена. Предполагается, что Microsoft будет выпускать только одно функциональное обновление для Windows 10 в год. Это связано с желанием разработчиков запустить модульную операционную систему Windows 10X, которая ориентирована на устройства с двумя экранами, весной 2021 года.

По сути, в этом году Windows 10 также получила только одно функциональное обновление, которое было выпущено весной. Осеннее обновление, запущенное в этом месяце, лишь активировало некоторые функции, которые уже были доставлены в ОС ранее, а также состояло из общих исправлений и улучшений.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft, обновления
windows 10, microsoft, обновления
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