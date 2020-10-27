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Стартовала регистрация на Пиринговый форум MSK-IX 2020, который пройдёт в виртуальном формате

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Компания MSK-IX открыла регистрацию на юбилейный Пиринговый форум MSK-IX 2020. В этом году MSK-IX исполняется 25 лет: в 1995 году представители семи провайдеров заключили соглашение о создании точки взаимного обмена IP-трафиком, чтобы объединить российский интернет-сегмент, а в ноябре 1995 года на телефонной станции М9 заработал первый узел «Московского Internet eXchange».

В этот раз традиционная ежегодная конференция для сетевого сообщества состоится в онлайн-формате в виде серии встреч с ведущими международными экспертами, менеджерами, исследователями в области интернет-технологий, которые будут проходить каждый четверг, с 5 ноября по 3 декабря, занимая всего час в недельном расписании его участников. В завершающий день мероприятия состоится виртуальная встреча команды MSK-IX с участниками, на которой будет рассказано о новостях платформы и сервисов.

Программа форума включает актуальные вопросы взаимодействия сетей и обмена трафиком, перспективы развития способов передачи контента и сетей агрегации телевизионных каналов, обсуждение основных трендов развития сервисных платформ MSK-IX и угроз информационной безопасности.

Онлайн-формат имеет свои положительные стороны, так как в мероприятии теперь смогут поучаствовать все желающие, вне зависимости от местонахождения. Поэтому его организаторы в юбилейный год ожидают больше участников, чем обычно.

Зарегистрироваться на форум можно по этой ссылке.

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Рубрики: Новости Software, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, Новости сети,
Теги: пиринговый форум, msk-ix, виртуальный, мероприятие
пиринговый форум, msk-ix, виртуальный, мероприятие
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