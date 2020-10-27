Утечка: художник рассекретил появление в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales неподтверждённого злодея

Пользователь Twitter под псевдонимом Thee_LBG опубликовал фотографию художника, который трудится над стенной росписью к скорому выходу Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ещё не готовое изображение может содержать спойлеры к игре.

По словам Thee_LBG, рисунок будет закончен не раньше пятницы (30 октября), но общее представление можно составить уже сейчас. Картина разделена на две половины, как и жизнь Майлза Моралеса в игре.

В левой части расположены персонажи человеческой стороны Моралеса (он сам, мама, друзья), а в правой — супергеройской (его версия Человека-паука, сотрудники «Роксон», злодеи).

Sooo dope! Saw this artist on Venice Beach working on an ad for @insomniacgames Spider-Man: Miles Morales (another title I worked on ☺️). This looks great and the finished product is going to look amazing! #PS5 #SpiderManMilesMorales #SpiderMan #PlayStation5 pic.twitter.com/TyOXCgzS1g — The LBG | (Hey/You/Stop) #BlackLivesMatter (@Thee_LBG) October 26, 2020

Примечательно, что среди антагонистов в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, помимо уже подтверждённых ранее Носорога и Умельца, затесался персонаж с логотипом Бродяги на груди (крайний правый).

В комиксах про Майлза Моралеса личность Бродяги использует Аарон Дэвис — дядя героя и талантливый вор. Появится ли он в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, разработчики напрямую не говорят.

Без внимания Insomniac Games публикацию Thee_LBG не оставила. Официальный микроблог студии оказался крайне заинтересован в росписи, а творческий руководитель Брайан Хортон (Brian Horton) заявил: «Понятия не имею, что там за парень в углу».

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября текущего года на PS4 и PS5. В недавнем интервью Game Informer разработчики рассказали о преимуществах версии для консоли следующего поколения Sony.