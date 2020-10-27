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Apple пытается создать прочное покрытие для гибких дисплеев, но гибкий iPhone вряд ли появится скоро

Недавно опубликованная патентная заявка показала, что Apple разрабатывает покрытие для защиты складных дисплеев от трещин. Кроме того, оно будет отличаться своей долговечностью и устойчивостью к царапинам.

macrumors.com

macrumors.com

В патентной заявке «Гибридная структура покрытия для гибких дисплеев» описывается то, как можно использовать защитное покрытие во избежание растрескивания гибкого экрана. Apple, похоже, пытается исправить проблемы с выходом дисплея из строя, с которым сталкиваются некоторые складные устройства Samsung. В патенте отмечается, что обычно разрушение стекла происходит из-за наличия микротрещин. Специальный слой покрытия, разработанного Apple, сможет заполнять уже существующие микротрещины, предотвращая их разрастание.

macrumors.com

macrumors.com

Дополнительный защитный слой будет размещаться прямо поверх дисплея. Он спроектирован таким образом, чтобы иметь достаточно высокую твёрдость и прочность на разрыв, что обеспечит высокую устойчивость к проколам и царапинам. Изображения, приложенные к патенту, включают простые иллюстрации складных устройств с экранами, складывающимися как внутрь, так и наружу.

macrumors.com

macrumors.com

 

Хотя складные устройства Apple вряд ли появятся в ближайшем будущем, компания активно исследует эту технологию. Ранее сообщалось, что Apple в сентябре заказала у Samsung большое количество образцов гибких матриц.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: патент, разработка, новинка, дисплей, apple
патент, разработка, новинка, дисплей, apple
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