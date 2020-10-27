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FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря

Electronic Arts объявила дату релиза FIFA 21 на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра появится на консолях нового поколения 4 декабря. Об этом сообщается на сайте проекта.

Разработчики обещают владельцам новых консолей улучшенную анимацию движений, освещение, более быстрые загрузки и многое другое. Кроме того, в рамках программы сотрудничества с Sony и Microsoft, покупатели игры на PS4 и Xbox One бесплатно получат копию для PS5 и Xbox Series X или S. Опция будет доступна и для владельцев дисковых версий игры.

Напомним, что первыми в продаже появятся Xbox Series X и S, выпуск которых запланирован на 10 ноября. Старшая версия обойдётся покупателям в 45 590 рублей, а младшая — в 26 990 рублей. PlayStation 5 появится в продаже 19 ноября и будет стоить 46 999 рублей и 37 999 рублей, за версию с дисководом и без соответственно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Симулятор, Xbox, PlayStation,
Теги: fifa 21, electronic arts, ps5, xbox series x, xbox series s
fifa 21, electronic arts, ps5, xbox series x, xbox series s
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