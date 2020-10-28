Cherry представила механическую клавиатуру и две мыши для любителей игр

Компания Cherry анонсировала сразу три новинки — механическую клавиатуру MX Board 3.0 S, а также мыши MC 9620 FPS и MC 3.1. Все устройства спроектированы с прицелом на пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми.

Клавиатура оборудована тихими переключателями Cherry MX Silent Red. Реализована многоцветная RGB-подсветка с палитрой из 16,8 млн оттенков. Функции Full-N-Key-Rollover и Anti-Ghosting обеспечивают корректное распознавание неограниченного количества одновременно нажатых клавиш.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. Новинка выполнена в классическом чёрном цвете. Габариты составляют 430 × 140 × 36 мм, вес — 1025 г.

Мышь Cherry MC 9620 FPS адресована поклонникам шутеров от первого лица. В конструкции применён сенсор Pixart с разрешающей способностью до 12 000 точек на дюйм (DPI).

Манипулятор оснащён многоцветной подсветкой и системой регулировки веса на базе трёх грузиков массой 5 г каждый. В общей сложности доступны девять программируемых кнопок, а во встроенной памяти можно сохранить пять профилей. Новинка имеет размеры 68,5 × 128 × 39,5 мм и весит 240 г.

Наконец, мышь Cherry MC 3.1 снабжена датчиком с разрешающей способностью 5000 DPI и шестью программируемыми кнопками. Основные переключатели рассчитаны на 50 млн срабатываний. Устройство весит 117 г при размерах 65 × 125 × 40 мм.