Смартфонам iPhone 13 приписали наличие 1 Тбайт флеш-памяти

Совсем недавно компания Apple представила смартфоны нового семейства — модели iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Между тем в интернете уже начали появляться слухи об аппаратах iPhone следующего поколения.

Авторитетный аналитик и блогер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщает, что в будущих флагманских смартфонах Apple удвоит максимальную вместимость флеш-накопителя.

Сейчас устройства iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max комплектуются флеш-модулем ёмкостью до 512 Гбайт. У аппаратов следующего поколения этот показатель якобы будет достигать 1 Тбайт.

В публикациях интернет-источников будущие смартфоны Apple фигурируют под именем iPhone 13. В основу устройств, как утверждается, ляжет процессор A15 Bionic, выпуском которого займётся компания TSMC. Производственные нормы — улучшенные 5 нанометров.

Отмечается, что массовый выпуск чипов A15 Bionic будет начат в третьей четверти 2021-го. А поэтому можно предположить, что официальная презентация iPhone 13 состоится в лучшем случае в сентябре следующего года. Сама компания Apple опубликованную в интернете информацию, разумеется, не комментирует.