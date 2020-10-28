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Xbox Series X: комплектация, фото и видео розничного исполнения консоли

Microsoft сняла запрет на публикацию фотографий и видео с распаковкой одной из своих консолей следующего поколения — Xbox Series X. В редакцию 3DNews заветная коробка тоже приехала, и сейчас мы готовы поделиться её содержимым.

На приведённых ниже изображениях запечатлена розничная версия Xbox Series X — такая же, какая поступит на полки магазинов в день запуска приставки. Полноценный обзор Xbox Series X от 3DNews будет опубликован ближе к этой дате.

Как и было продемонстрировано в неофициальном видео, комплектация Xbox Series X весьма минималистична: в наборе с консолью идёт контроллер с двумя батарейками типа AA, высокоскоростной кабель HDMI и адаптер питания.

Xbox Series X
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изображения (17)

Сама приставка при этом закреплена в коробке вспененным полиэтиленом и находится в защитном чехле. Кроме прочего, внутри бокса можно найти вкладыш с инструкцией по быстрой настройке геймпада.

Помимо «живых» фотографий Xbox Series X, редакция 3DNews также подготовила пятиминутный ролик, на котором запечатлён непосредственно процесс распаковки грядущей консоли.

В распоряжении западных СМИ также находится Xbox Series S — менее мощная консоль следующего поколения Microsoft. Вероятно, фото и видео с распаковкой этого устройства появятся в ближайшие сроки.

Xbox Series X и Xbox Series S поступят в продажу по всему миру одновременно — 10 ноября текущего года. Рекомендованная розничная цена первой в России — 45 590 рублей, второй — 26 990 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: xbox series x, microsoft, распаковка
xbox series x, microsoft, распаковка
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