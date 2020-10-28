Продажи эталонных версий GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в России начнутся 29 октября

Российское представительство компании NVIDIA через свою официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте» сообщило, что продажи эталонных версий видеокарт GeForce RTX 30-й серии — GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 Founders Edition — начнутся 29 октября. Старт продаж запланирован на 16:00 по московскому времени.

Как указывает российское представительство компании, видеокарты будут доступны на некой альтернативной площадке компании DiHouse, официального розничного партнёра NVIDIA в России. Однако о доступности новинок NVIDIA предлагает следить через свой официальный сайт. Такой подход компания выбрала для того, чтобы постараться отсеять потенциальных спекулянтов, которые решат купить видеокарты для последующей перепродажи по завышенным ценам. Правда, не совсем понятно, как именно такая схема сможет что-то изменить в условиях катастрофического общемирового дефицита.

Российский офис добавил, что версии видеокарт GeForce RTX 30-й серии в исполнении Founders Edition выпускаются ограниченным тиражом, поэтому компания рекомендует рассмотреть к покупке варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 от других производителей. Также указывается, что 29 октября в 16 часов в России стартуют и продажи неэталонных вариантов GeForce RTX 3070. На момент написания данного текста несколько вариантов данной модели были доступны для предзаказа только на сайте магазина Онлайнтрейд.

Напомним, что стоимость эталонных образцов GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 Founders Edition составляет 136 990, 63 490 и 45 490 рублей.