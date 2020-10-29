Palit адресует новые видеокарты GeForce RTX 3070 энтузиастам разгона

Компания Palit Microsystems расширила ассортимент графических ускорителей JetStream, анонсировав очередные модели GeForce RTX 30-й серии на архитектуре NVIDIA Ampere.

В частности, представлены видеокарты GeForce RTX 3070 JetStream и GeForce RTX 3070 JetStream OC, в оснащение которых входят 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Отмечается, что платформа NVIDIA Ampere обеспечивает увеличение производительности на ватт до 1,9 раза по сравнению с предыдущим поколением.

У модели GeForce RTX 3070 JetStream частота ядра в турбо-режиме составляет 1725 МГц, а у версии GeForce RTX 3070 JetStream OC — 1815 МГц. Базовая частота у новинок одинакова — 1500 МГц.

«Серия Palit GeForce RTX 3070 JetStream с отличными возможностями разгона и эффективной системой охлаждения специально разработана для оверклокеров — энтузиастов, которым нравится настраивать частоты видеокарты в играх», — отмечает разработчик.

В состав системы охлаждения входят два вентилятора с качественными шарикоподшипниками, обеспечивающими снижение вибрации и шума, а также повышение ресурса.

Набор разъёмов включает один интерфейс HDMI 2.1 и три коннектора DP 1.4a. В компьютерном корпусе ускорители займут почти три слота расширения — их размеры составляют 294 × 112 × 60 мм. Функция ARGB Sync обеспечивает синхронизацию подсветки видеокарты с другими компонентами игровой станции.