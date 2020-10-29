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Radeon RX 6800 XT оказалась на 25 % медленнее, чем GeForce RTX 3080, в аппаратной трассировке лучей

В рамках вчерашней презентации новых видеокарт серии Radeon RX 6000 компания AMD не стала вдаваться в детали о производительности своей технологии трассировки лучей, тем не менее производитель указал некоторые особенности, которые позволяют сравнить её с производительностью видеокарт NVIDIA поколения Ampere.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В составе графических процессоров видеокарт Radeon RX 6000 присутствуют так называемые ускорители лучей (Ray Accelerators, RA). Они являются частью исполнительного блока (Compute Unit). Каждый из этих блоков содержит один ускоритель RA.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Задача ускорителей — обработка трассировки лучей в играх. Эта аппаратная особенность также присутствует в составе графической подсистемы игровых консолей нового поколения, основанных на архитектуре RDNA 2.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Графические процессоры видеокарт Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800 содержат 80, 72 и 60 исполнительных блоков и такое же количество аппаратных блоков трассировки лучей. Ресурс VideoCardz раскопал данные об их производительности: AMD провела тестирование Radeon RX 6800 XT с 72 RA посредством так называемого инструмента процедурной геометрии (Procedural Geometry), входящего в состав Microsoft DXR SDK. Это позволило сравнить быстродействие аппаратной трассировки лучей в RDNA 2 с тем, как с такими операциями справляются видеокарты NVIDIA. И такое сравнение оказывается не в пользу видеокарты AMD.

«Согласно инженерным замерам, проводившимся 17 августа 2020 года, графическая карта AMD на базе RDNA 2, в приложении процедурной геометрии, входящей в состав Microsoft DXR SDK, с помощью аппаратных средств для обработки лучей смогла в 13,8 раз ускорить эту процедуру. По итогу карта показала результат в 471 кадр в секунду. При использовании программной DXR результат видеокарты при тех же рабочих частотах составил 34 кадра в секунду. Производительность может варьироваться», — цитирует компанию AMD ресурс VideoCardz.

Один из пользователей форума Reddit провёл проверку производительности трассировки лучей своей видеокарты ASUS GeForce RTX 3080 TUF в том же тесте и получил результат в 630 кадров в секунду:

Ресурс VideoCardz также использовал Microsoft DXR SDK для проверки своей GeForce RTX 3080 с эталонными значениями частот и получил результат в 635 кадров. Из этого можно сделать предварительный вывод, что Radeon RX 6800 XT справляется с трассировкой лучей примерно на 25 % медленнее, чем GeForce RTX 3080 в данном конкретном тесте. Однако здесь нужно сделать важное пояснение. AMD не указала при каких настройках разрешения проводилось тестирование DXR, поэтому тест для GeForce RTX 3080 проводился при стандартных настройках.

Производительность DXR видеокарты GeForce RTX 3080 (i7-8700K 5.0 ГГц, DDR4-3200, изображение CapFrameX)

Производительность DXR видеокарты GeForce RTX 3080 (i7-8700K 5.0 ГГц, DDR4-3200, изображение CapFrameX)

Согласно результатам, опубликованным редактором Wccftech Хасаном Муджтаба, эталонный вариант GeForce RTX 3090 показывает результат в 749 кадров в секунду в том же тесте.  Таким образом эта карта на 59 % быстрее в работе с DXR, чем Radeon RX 6800 XT.

Результат производительности DXR видеокарты GeForce RTX 3090 (источник изображения: Хасан Муджтаба, Wccftech

Результат производительности DXR видеокарты GeForce RTX 3090 (источник изображения: Хасан Муджтаба, Wccftech

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, экспресс-тесты,
Теги: трассировка лучей, amd radeon, nvidia geforce, rdna 2, ampere, radeon rx 6800 xt, geforce rtx 3080
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