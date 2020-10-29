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Grasshopper показала геймплей No More Heroes 3 и выпустила первые две части серии на Switch

Издательства XSEED Games и Marvelous совместно с Grasshopper Manufacture в рамках последнего в текущем году выпуска Nintendo Direct Mini: Partner Showcase представили новые материалы по играм серии No More Heroes.

Во-первых, был опубликован новый трейлер No More Heroes 3: в полутораминутном ролике демонстрируется нарезка геймплейных (на этот раз без перекрывающих процесс изображений) и сюжетных сцен.

Кроме того, теперь у No More Heroes 3 есть окончательная обложка. В её основу лёг опубликованный в сентябре концепт-арт за авторством художника Дарика Робертсона (Darick Robertson).

Во-вторых, разработчики подтвердили одновременный выход на Nintendo Switch двух первых частей франшизы: оригинальной No More Heroes и No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Оба проекта уже доступны для покупки в цифровом магазине Nintendo eShop по 1349 рублей. Такая цена обусловлена 10-процентной скидкой, которая будет действовать на товары до 15 ноября.

Собственная страница в Nintendo eShop есть и у No More Heroes 3, однако ничего нового, кроме упомянутой обложки, там пока нет. Зато есть опция добавить продукт в свой список желаний.

No More Heroes 3 создаётся эксклюзивно для Nintendo Switch. Релиз проекта ожидался в 2020 году, но в прошлом месяце разработчики объявили о вынужденном переносе премьеры на 2021-й.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Nintendo,
Теги: no more heroes, grasshopper manufacture, marvelous, xseed games, nintendo direct mini: partner showcase
no more heroes, grasshopper manufacture, marvelous, xseed games, nintendo direct mini: partner showcase
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