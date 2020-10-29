Киберпанковый Лавкрафт: состоялся релиз мрачного триллера Transient от создателей Conarium

Издательство Iceberg Interactive и студия-разработчик Stormling (Conarium) у себя в соцсетях сообщили о выходе ПК-версии своего мрачного приключенческого триллера Transient. На PS4 и Xbox One игра появится в 2021 году.

Transient поступила в продажу для Steam и GOG. В обоих цифровых магазинах до 9 ноября на игру распространяется 15-процентная скидка ― с её учётом проект можно приобрести за 369 рублей.

Помимо временного снижения цены, Iceberg Interactive и Stormling Studios решили отметить премьеру Transient релизным трейлером. Почти двухминутный ролик демонстрирует нарезку геймплейных и сюжетных сцен.

Будучи игрой по большей части нишевой, Transient не удалось привлечь внимание большинства зарубежных порталов. Суммарно на Metacritic и OpenCritic вердикт новой работе Stormling Studios вынесло всего три издания.

Рецензенты хвалят Transient за густую атмосферу, приятную графическую составляющую и увлекательный сюжет, а ругают за малую продолжительность (около 3,5 часов) и проблемы с темпом.

Пользователи Steam встретили Transient тепло: средний рейтинг на основе 24 отзывов (цифра актуальная на момент публикации) составляет 84 %. Игроки жалуются на графические недоработки и не всегда оправданную схожесть с Observer.

Отличительная черта Transient ― смесь элементов киберпанка и историй в духе Говарда Лавкрафта в визуальном и тематическом планах. Игроки в роли хакера Рэндольфа Картера сталкиваются «с ужасной истиной», грозящей пошатнуть рассудок героя.