3DNewsНовости SoftwareОблачные игровые платформыNVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legi...
Новости Software

NVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legion с акцентом на трассировку лучей и DLSS

Запуск Watch Dogs: Legion состоялся. На ПК визуальная часть этой игры с открытым миром улучшена за счёт трассировки лучей и DLSS, более высокого уровня детализации, поддержки сверхшироких дисплеев и нескольких мониторов. NVIDIA выпустила специальный ролик с акцентом на эти новые функции, записанный на компьютере с GeForce RTX 3080.

Когда включён режим RTX, улицы, здания, транспортные средства и известные достопримечательности Лондона похвастаются реалистичными — частичными или полными — отражениями, а производительность может быть повышена с помощью интеллектуального масштабирования DLSS.

Watch Dogs: Legion широко использует отражения с трассировкой лучей в реальном времени, заменяя и дополняя обычные методы растрирования более динамическими и высокодетализированными отражениями на окнах, транспортных средствах, мокрых поверхностях, водоёмах, зданиях и остальных отражающих предметах и деталях игры.

Благодаря трём уровням детализации трассировку лучей можно масштабировать для разных конфигураций, что позволяет всем владельцам GeForce RTX наслаждаться повышенной детализацией, точностью и реалистичностью.

По мере повышения уровня детализации количество лучей возрастает, что помогает отображать больше деталей, а максимальное расстояние, на которое проходят лучи, увеличивается, что позволяет точнее отражать удалённые игровые элементы. По мере увеличения расстояния от камеры отражения на основе трассировки лучей плавно переходят в отражения на основе растрирования с целью оптимизации производительности. Для работы трассировки лучей нужно иметь соответствующую видеокарту серии RTX, ПК с Windows 10, включить в игре режим DirectX 12 и активировать параметр «Отражения с трассировкой лучей». Watch Dogs: Legion — первая игра с открытым миром, в которой реализованы отражения с трассировкой лучей.

Watch Dogs: Legion также поддерживает технологию DLSS, позволяющую в ряде случаев удвоить частоту кадров при выводе в разрешении 4K. Кроме того, игра может предложить NVIDIA ShadowPlay, что позволяет записывать игровой процесс в высоком разрешении с включённым HDR. Экшен доступен в облачной службе GeForce Now в режиме с трассировкой лучей и DLSS.

NVIDIA также порекомендовала установить свежий драйвер GeForce Game Ready 457.09 WHQL с включёнными оптимизациями под новую игру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Собери их всех: западные журналисты вынесли вердикт Watch Dogs: Legion
OpenCritic раскрыл дату и время публикации первых обзоров Watch Dogs: Legion
Подложила свинью: Ubisoft организовала «взлом» обложек своих игр в преддверии релиза Watch Dogs: Legion
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Облачные игровые платформы,
Теги: watch dogs: legion, dlss, трассировка лучей, rtx, nvidia
watch dogs: legion, dlss, трассировка лучей, rtx, nvidia
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 631
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 201
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 155
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 149

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы
Netflix представила Леона и Клэр из нового сериала Resident Evil: Infinite Darkness 46 мин.
Приключение Spirit of the North выйдет на PS5 в улучшенной версии 2 ч.
AMD помогла разработчикам Godfall и DiRT 5 добавить тени с трассировкой лучей, но разница едва заметна 2 ч.
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox 2 ч.
NVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legion с акцентом на трассировку лучей и DLSS 2 ч.
Видео: похорошевшие локации и грозные боссы во втором геймплейном трейлере ремейка Demon’s Souls 3 ч.
Драйвер GeForce 457.09: поддержка Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, другие новшества и масса исправлений 3 ч.
Huawei опубликовала график выпуска бета-версии EMUI 11. Её получат 37 устройств Huawei и Honor 3 ч.
Серия Wizardry вернётся: японская компания Drecom купила авторские права и выпустит новую часть 4 ч.
Киберпанковый Лавкрафт: состоялся релиз мрачного триллера Transient от создателей Conarium 4 ч.
NASA объявило конкурс на лучшие идеи лунных погрузочно-разгрузочных механизмов 5 мин.
LG выпустила смартфон K92 5G с процессором Snapdragon 690 и 64-Мп камерой по цене $360 20 мин.
Владелец TikTok выпустил умную настольную лампу за $120 25 мин.
Четверть выручки AMD за минувший квартал принесли консоли, а 15 % — серверы 40 мин.
Сети 5G сделают гидроэлектростанции Китая умнее и безопаснее 58 мин.
Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: тестируем сборку с GeForce RTX 3070 и сравниваем ее с игровыми системами прошлых лет 2 ч.
Apple увеличила заказы на лидары в связи с высоким спросом на iPhone 12 Pro 2 ч.
Слухи: США разрешили чипмейкерам возобновить поставки Huawei 2 ч.
Смартфоны Huawei без сервисов Google заняли 10 % российского рынка 2 ч.
Раскрыта необычная конфигурация камеры Samsung Galaxy S21 Ultra 2 ч.