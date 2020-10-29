NVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legion с акцентом на трассировку лучей и DLSS

Запуск Watch Dogs: Legion состоялся. На ПК визуальная часть этой игры с открытым миром улучшена за счёт трассировки лучей и DLSS, более высокого уровня детализации, поддержки сверхшироких дисплеев и нескольких мониторов. NVIDIA выпустила специальный ролик с акцентом на эти новые функции, записанный на компьютере с GeForce RTX 3080.

Когда включён режим RTX, улицы, здания, транспортные средства и известные достопримечательности Лондона похвастаются реалистичными — частичными или полными — отражениями, а производительность может быть повышена с помощью интеллектуального масштабирования DLSS.

Watch Dogs: Legion широко использует отражения с трассировкой лучей в реальном времени, заменяя и дополняя обычные методы растрирования более динамическими и высокодетализированными отражениями на окнах, транспортных средствах, мокрых поверхностях, водоёмах, зданиях и остальных отражающих предметах и деталях игры.

Благодаря трём уровням детализации трассировку лучей можно масштабировать для разных конфигураций, что позволяет всем владельцам GeForce RTX наслаждаться повышенной детализацией, точностью и реалистичностью.

По мере повышения уровня детализации количество лучей возрастает, что помогает отображать больше деталей, а максимальное расстояние, на которое проходят лучи, увеличивается, что позволяет точнее отражать удалённые игровые элементы. По мере увеличения расстояния от камеры отражения на основе трассировки лучей плавно переходят в отражения на основе растрирования с целью оптимизации производительности. Для работы трассировки лучей нужно иметь соответствующую видеокарту серии RTX, ПК с Windows 10, включить в игре режим DirectX 12 и активировать параметр «Отражения с трассировкой лучей». Watch Dogs: Legion — первая игра с открытым миром, в которой реализованы отражения с трассировкой лучей.

Watch Dogs: Legion также поддерживает технологию DLSS, позволяющую в ряде случаев удвоить частоту кадров при выводе в разрешении 4K. Кроме того, игра может предложить NVIDIA ShadowPlay, что позволяет записывать игровой процесс в высоком разрешении с включённым HDR. Экшен доступен в облачной службе GeForce Now в режиме с трассировкой лучей и DLSS.

NVIDIA также порекомендовала установить свежий драйвер GeForce Game Ready 457.09 WHQL с включёнными оптимизациями под новую игру.