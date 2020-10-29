AMD помогла разработчикам Godfall и DiRT 5 добавить тени с трассировкой лучей, но разница едва заметна

AMD во время вчерашней презентации Radeon RX 6000 не раскрыла многих подробностей, включая деталей об аппаратной поддержке трассировки лучей. Однако компания упомянула, что помогла реализовать трассировку лучей (через Microsoft DirectX Raytracing) в двух играх, которые должны выйти очень скоро: ролевом боевике Godfall от Counterplay Games и гонках DiRT 5 от Codemasters.

А на странице AMD, посвящённой DirectX 12 Ultimate, компания разместила сравнительные скриншоты обеих игр с включёнными эффектами на основе трассировки лучей и без них. Откровенно говоря, в обоих случаях разница минимальна. Тени вроде бы точнее, богаче и дательное, но на этом всё: хотелось бы надеяться, что подобные малозаметные улучшения не слишком сильно отразятся на производительности. Кстати, DiRT 5 также поддерживает технологию затенения с переменной скоростью (Variable Rate Shading, VRS).

Это две из оптимизированных для DirectX 12 Ultimate игр, над которыми AMD, по всей видимости, работает, наряду с World of Warcraft: Shadowlands от Blizzard (в которой также есть тени на базе трассировки лучей и поддержка VRS), Far Cry 6 от Ubisoft и The Riftbreaker от EXOR Studios.

AMD helped game developers bring beautiful shadows and improved framerate to Dirt 5, World of Warcraft: Shadowlands, Godfall, Far Cry 6, and The Riftbreaker - using DirectX Raytracing and Variable Rate Shading from DirectX 12 Ultimate. Check out https://t.co/3vx8RBCsTr #GameOnAMD — DirectX 12 (@DirectX12) October 28, 2020

Согласно твиту, опубликованному официальной учётной записью Microsoft DirectX 12, все эти 5 игр должны включать как тени с трассировкой лучей, так и поддержку VRS, хотя пока мы не видели ни того, ни другого для Far Cry 6 и The Riftbreaker.

Учитывая, что все эти реализации трассировки лучей основаны на Microsoft DirectX Raytracing, можно с уверенностью ожидать, что они будут работать и на графических ускорителях NVIDIA серий GeForce RTX 2000 и 3000.

Кстати, один из тестов производительности специализированных ядер Ray Accelerator (RA) промелькнул в слайдах AMD для прессы: согласно оценке Microsoft DXR SDK Procedural Geometry, видеокарта Radeon RX 6800 XT оказалась примерно на 25 % медленнее, чем GeForce RTX 3080, в задачах аппаратной трассировки лучей. Конечно, потребуются обширные тесты, чтобы в полной мере оценить различия в производительности между новейшими видеокартами AMD и NVIDIA.