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LG выпустила смартфон K92 5G с процессором Snapdragon 690 и 64-Мп камерой по цене $360

Компания LG без лишней шумихи представила один из самых доступных 5G-смартфонов. Устройство, основанное на чипсете Qualcomm Snapdragon 690, получило название K92 5G.

gizmochina.com

gizmochina.com

Процессор Snapdragon 690 является на данный момент самым доступным 5G-чипом в ассортименте Qualcomm. Он обладает восемью вычислительными ядрами Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графическими ускорителем Adreno 619L и сотовым модемом Snapdragon X51 5G. В смартфоне LG K92 5G его дополняют 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопитель. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой производителя.

Смартфон может похвастаться основной 64-Мп камерой, дополненной 5-Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой, 2-Мп датчиком глубины и 2-Мп сенсором для макросъёмки. Камера дополнена мощной четырёхсекционной вспышкой. Для съёмки селфи предназначен одинарный 16-Мп модуль, размещённый в каплевидном вырезе вверху экрана. Сам дисплей представлен 6,7-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD+. 

Батарея представлена 4000-мА·ч элементом с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4. Интересной отличительной чертой устройства  являются мощные стереодинамики с поддержкой LG 3D Sound Engine. LG K92 5G будет доступен только в цвете «серый титан» по цене $359. Устройство поступит в продажу шестого ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: новинка, смартфон, lg, qualcomm
новинка, смартфон, lg, qualcomm
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