Юридическая компания решила выяснить, не пострадают ли акционеры AMD от слияния с Xilinx

Пару дней назад AMD объявила о слиянии с производителем программируемых чипов Xilinx. Было заявлено, что сделка будет завершена через года, а объединённую компанию возглавит руководитель AMD Лиза Су (Lisa Su). Сегодня стало известно, что международная юридическая фирма по правам инвесторов расследует справедливость этого слияния по отношению к акционерам AMD.

По условиям соглашения о слиянии, акционеры Xilinx получат фиксированный коэффициент обмена акций в размере 1,7234 обыкновенной акции AMD на каждую акцию Xilinx, которыми они владеют на момент закрытия сделки. Слияние должно быть одобрено акционерами AMD. Расследование имеет цель выяснить, не нарушила ли AMD и её совет директоров федеральные законы США о ценных бумагах или свои обязанности перед акционерами.

Halper Sadeh LLP, вероятно, видит в этом деле потенциал, поскольку объявление с приглашением акционеров AMD к обсуждению их прав и возможностей в рамках слияния с Xilinx было опубликовано несколькими крупными тематическими ресурсами. Компания специализируется на защите прав инвесторов и имеет большой послужной список. Адвокаты Halper Sadeh LLP сыграли важную роль в проведении корпоративных реформ и взыскании миллионов долларов от имени обманутых инвесторов.