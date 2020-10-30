Переработки с 2014 года и $430 в месяц: аниматор The Witcher 3 рассказала о работе в CD Projekt RED

Ситуация с переработками в CD Projekt RED, обсуждение которой несколько недель назад начал журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier), набирает обороты. Недавно директор студии Адам Кичиньский (Adam Kicinski) в разговоре с инвесторами рассказал, что ситуация со сверхурочными в компании «не так уж плоха», а затем разослал извинения сотрудникам за эти слова. Одновременно с этим один из бывших разработчиков The Witcher 3 поделилась своим опытом работы в CDPR.

Девушка под псевдонимом outstarwalker в личном микроблоге сделала несколько заявлений. Она описала свои будни в CD Projekt RED следующими словами: «Итак, могу ли я теперь поделиться тем, что получала $430 в месяц за полный рабочий день над лицевыми анимациями для “Величайшей Игры 3” в той “Величайшей Компании, Которая Справедливо Обращается Со Своими Увлечённо Перерабатывающими Сотрудниками”? Слишком рано? Хорошо».

Затем девушка опубликовала второй пост: «Если вы здесь, потому что сайты и форумы процитировали меня: [переработки в CDPR] — это не новость. Так было и в 2014 году. Я не первая, кто поднимает данную тему. На протяжении многих лет это является данностью для польской игровой индустрии. Будучи фанатом [своего дела] целую вечность, у меня не хватало смелости поговорить об этом раньше».

Личность outstarwalker подтвердили модераторы форума Reddit. Они добавили её сообщения в общее обсуждение переработок в CD Projekt RED. Девушка, кстати, ведёт свой YouTube-канал и в одном из роликов рассказала, почему покинула польскую студию.