Новые комплекты памяти G.Skill DDR4-3600 обладают низкими задержками

Компания G.Skill International Enterprise представила сегодня модули и комплекты оперативной памяти DDR4-3600, обладающие, как утверждается, экстремально низкими задержками. Новинки ориентированы на применение в игровых станциях и высокопроизводительных настольных системах.

Анонсированы модули ёмкостью 16 Гбайт с частотой 3600 МГц. В их основу положены качественные микрочипы Samsung. Тайминги составляют CL14-15-15-35.

Изделия успешно протестированы на таких материнских платах, как ASUS ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) Z490 и MSI MEG Z490 Godlike для процессоров Intel, а также ASUS Prime X570-P для процессоров AMD.

Модули будут предлагаться в комплектах из двух и четырёх штук суммарным объёмом 32 и 64 Гбайт соответственно. Они будут представлены в семействах Trident Z Neo, Trident Z Royal, Trident Z RGB и Ripjaws V.

Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI. Решения обеспечиваются пожизненной гарантией.

Продажи комплектов начнутся в текущем квартале; цена пока не раскрывается.