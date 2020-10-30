Видеорассказ AMD о работе с Codemasters над оптимизиацией DiRT 5 под Radeon RX 6000

Мы уже писали, что DiRT 5 входит в небольшое пока число игр, которые получили поддержку трассировки лучей и другие оптимизации под новые видеокарты Radeon RX 6000 благодаря участию в партнёрской программе AMD. Теперь компания выпустила первый видеорассказ о своём сотрудничестве с разработчиками над играми следующего поколения.

Это видео посвящено DiRT 5 — очевидно, в будущем выйдут и другие. В нём отмечается, что в сотрудничестве с AMD студия Codemasters смогла добавить в свои гонки технологию затенения с переменной точностью (Variable Rate Shading, VRS). VRS была внедрена в состав графического API DirectX 12 в 2019 году. Эта технология является функциональным аналогом NVIDIA Adaptive Shading и предназначена для экономии ресурсов видеокарты. Она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов, малозначимых зон или быстродвижущихся частей сцены, сохраняя детализацию там, где это наиболее необходимо. В результате можно добиться существенного прироста производительности при сохранении почти того же качества картинки.

Кроме того, разработчики при поддержке AMD добавили в DiRT 5 более точные и детальные тени на основе трассировки лучей, а также контактные тени (когда объекты затеняют сами себя). В игре применяются просчёты с точностью 1 луч на пиксель, которые требуют подавления шумов — для этого использована технология AMD Shadow Denoiser. Сравнение, как и на первом опубликованном скриншоте, не особенно убедительное, но тем не менее.

Также в игре для освещения и постобработки применена технология AMD FidelityFX Single Pass Downsampler (SPD) — это однопроходной понижающий семплер, который может генерировать до 12 уровней MIPmap за один проход вычислительного шейдера. Такой подход позволяет не допустить простоев графического конвейера при перемещении буфера в более низкое разрешение или генерации цепочек MIPmap. Наконец, для повышения реализма в DiRT 5 применена модель затенения AMD FideltyFX Ambient Occlusion и другие технологии. Для всех них в представленном видео приводятся сравнения.

В целом AMD отмечает, что лучше всего игра покажет себя на связке видеокарт серии Radeon RX 6000 с процессорами Ryzen 5000. Также компания рекомендует установить последнюю версию драйверов AMD Radeon Adrenaline 2020 Edition. DIRT 5 выйдет 6 ноября на ПК, Xbox One и PlayStation 4, тогда как на Xbox Series X и S — 10 ноября, а на PlayStation 5 — 12 ноября.