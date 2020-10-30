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Новости Hardware

Apple начала продавать спорный магнитный кошелёк для iPhone 12 за $59

Новый кожаный кошелёк для пластиковых карт, крепящийся к iPhone 12 с помощью коннектора MagSafe сегодня поступил в продажу в ряде стран. Первые покупатели уже начали делиться фото и впечатлениями о новом аксессуаре.

macrumors.com

macrumors.com

Кошелёк MagSafe Wallet оценивается Apple в $59. Он крепится к задней части смартфона с помощью магнитной конструкции, предназначенной для позиционирования новых зарядных устройств с MagSafe. Аксессуар имеет достаточно скромные размеры и вмещает лишь парочку пластиковых карт. Практичность кошелька остаётся под вопросом. Он крепится к смартфону только при помощи магнитов, что создаёт риск того, что аксессуар может отсоединиться и потеряться со всем содержимым в тот момент, когда смартфон кладётся или вынимается из узкого кармана или сумки.

Вместимость кошелька довольно скромная, да и для защиты устройства от механических воздействий он не подойдёт, поскольку прикрывает лишь немного больше половины задней панели iPhone. Кроме того, он препятствует работе с зарядными устройствами MagSafe, хотя его отсоединение от смартфона занимает не более секунды.

macrumors.com

macrumors.com

Аксессуар изготавливается из дублёной кожи и предлагается в четырёх цветах: синем, красном, коричневом и чёрном.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, аксессуары, кошелек, apple, iphone
смартфон, аксессуары, кошелек, apple, iphone
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