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Свежий трейлер League of Legends посвящён обзору нового чемпиона — певицы Серафины

Недавно Riot Games добавила в популярную MOBA League of Legends новую легенду — мечтательную певицу Серафину, способную создавать музыку из звуков окружающих её душ. А следом разработчики представили ролик с подробным обзором мелодичных умений этой героини.

У мага Серафины есть пассивное умение «Сценическое обаяние». Благодаря ему каждое третье базовое умение Серафины отдаётся эхом и автоматически срабатывает второй раз. Кроме того, если Серафина применяет умение рядом с союзником, она создаёт ноту. Каждая нота увеличивает дальность атаки Серафины, а при применении автоматических атак нота расходуется на дополнительный магический урон.

На «Q» Серафина выдаёт «Высокую ноту», нанося магический урон, который зависит от недостающего здоровья цели. На «W» срабатывает «Объёмный звук» — легенда поёт песню, которая ускоряет её и союзников поблизости, а также накладывает щит. Если на Серафину уже наложен щит, она лечит союзников. Эффективность лечения зависит от количества союзников рядом.

С помощью «E» создаётся «Ударный ритм» — выпускается мощная звуковая волна, которая наносит магический урон врагам на прямой и замедляет их. Уже замедленных врагов волна обездвиживает, а обездвиженных оглушает. Наконец, на «R» Серафина проводит «Исполнение на бис» — она начинает выступление, выпуская волну, которая очаровывает врагов и наносит магический урон. Все затронутые чемпионы (включая союзников) становятся частью выступления — при этом дальность умения увеличивается, а союзники получают максимальное количество нот.

Серафина — это поп-звезда из Пилтовера, которая общается с окружающими на языке музыки. Она упорна, эмоциональна и сострадательна. В детстве она обожала музыку, особенно колыбельные из Зауна, которые пел ей отец. Постепенно она начала развивать слух и стала слышать душу каждого, что бы там ни таилось — любовь или жестокость. Улицы, которые она любила, начали звучать мучительной, противоречивой разноголосицей. Из-за диссонанса она уже не слышала саму себя.

Родители девушки не могли смотреть, как она страдает. Скопив денег, они купили осколок редкого хекстекового кристалла и соорудили прибор, который глушил её магический слух. Впервые за много лет Серафина узнала, что такое тишина. Но у кристалла было своё сознание, рождённое из крови бракерна — его было трудно услышать и ещё труднее разобрать, но это был голос тысячи лет истории, в котором гармонично сплетались песни о далёких пустынях и войнах предков. Постепенно девушка научилась справляться с шумом и с помощью кристалла смогла понять, как достичь гармонии с толпой, как петь вместе с ней…

Теперь Серафина — самая яркая звезда Пилтовера и Зауна. Благодаря своему таланту, кристаллу хекстека и безграничной вере в лучшее она дарит горожанам возможность быть услышанными. Для неё важен голос каждого — особенно тех, кому приходится тяжело. Жители вдохновляют её, и она старается отвечать им тем же.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RTS,
Теги: riot games, moba, league of legends
riot games, moba, league of legends
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