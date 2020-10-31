Кооперативный экшен Warhammer: Chaosbane выйдет на запуске Xbox Series X и S и PS5 со всеми DLC

Компания Nacon и студия Eko Software объявили о том, что кооперативный экшен Warhammer: Chaosbane Slayer Edition выйдет на запуске Xbox Series X|S и PlayStation 5 10 и 19 ноября соответственно.

Издание Slayer Edition включает в себя все 12 дополнений, все обновления (в том числе гнома-инженера Килу и Башню хаоса), а также нового персонажа: охотника на ведьм Юргена Хайдера, который будет доступен в качестве платного DLC для игры на текущем поколении консолей. Кроме того, проект будет работать на Xbox Series X и PlayStation 5 в разрешении 4K при 60 кадрах/с.

Nacon также объявила о планах по выпуску бесплатного обновления Warhammer: Chaosbane для платформ текущего поколения, которое добавит улучшения для новых игроков и «поклонников первого часа игры». Две центральных локации первого акта и сам акт были расширены, а территория вокруг лагеря во втором акте была дополнена новыми врагами. Кроме того, апдейт включает в себя новую область — Кладбище — и крупных монстров, таких как князь демонов, крушители черепов (верхом и пешком) и воины Хаоса. Это обновление будет доступно и в Slayer Edition.

Напомним, что действие Warhammer: Chaosbane разворачивается в самом сердце Старого Света. Континент пострадал от Великой войны против Хаоса. Вы в роли человека, высшего эльфа, лесного эльфы, гнома, гнома-инженера или охотника на ведьм отправитесь в знаковые области вселенной Warhammer Fantasy Battles и сразитесь с силами зла.

В настоящее время Warhammer: Chaosbane доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.