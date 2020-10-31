PowerColor зарегистрировала 26 наименований видеокарт семейства Radeon RX 6800

Корпорация TUL является одним из приближённых партнёров AMD, поэтому всегда старается предложить ценителям видеокарт этой марки широкий ассортимент графических решений. В таможенной базе ЕЭК появились сразу 26 вариантов видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, а со страниц социальных сетей компания намекнула на подготовку серии Red Devil с серьёзным охлаждением.

После анонса видеокарт семейства Radeon RX 6000 в эталонном исполнении производители начали так или иначе демонстрировать перспективные изделия собственного дизайна. По данным, полученным от партнёров AMD, между появлением в продаже эталонных видеокарт и альтернативных пройдёт не более нескольких недель. Это закономерно, ведь эталонные Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 дебютируют 18 ноября, а сезон рождественских распродаж не может длиться вечно, и со всеми новинками производители должны успеть попасть на прилавки до середины декабря.

PowerColor лаконичным видеороликом намекнула, что готовит флагманские видеокарты семейства Red Devil, которые будут отличаться улучшенной системой охлаждения. По крайней мере, на эскизах она выглядит монументально, да и прежние представители серии впечатляли габаритными размерами кулеров.

В таможенной базе ЕЭК марка PowerColor тоже отметилась с ассортиментом из 26 видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Не все из них могут пойти в серию, поскольку задача такой декларации — зарегистрировать как можно больше возможных наименований для оптимизации расходов на саму процедуру. Опираясь на буквенные обозначения в названиях видеокарт, известные по изделиям существующего поколения, можно выяснить, что PowerColor будет предлагать и разогнанные версии, включая серию Red Devil. Сочетание портов на задней панели тоже может быть разным: либо три DisplayPort с одним HDMI, либо два DisplayPort с одним HDMI и одним USB Type-C. Последний, скорее всего, необходим для подключения гарнитур виртуальной реальности.