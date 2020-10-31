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Intel официально представила первую дискретную версию графики Xe — видеокарту Iris Xe Max

Сегодня компания Intel официально объявила о выходе на рынок первого в этом тысячелетии дискретного графического ускорителя собственной разработки — Iris Xe Max. Данный видеоускоритель предназначен для использования в мобильных компьютерах, построенных на платформе Tiger Lake, и уже доступен в тонких и лёгких ноутбуках ведущих партнёров компании.

Чип Iris Xe Max основывается на графической архитектуре Xe-LP, которая уже нашла применение в интегрированном графическом ядре мобильных процессоров Tiger Lake, и, по заявлению разработчиков, служит пионерским продуктом, выпущенным в рамках обширной стратегии Intel по выходу на рынок дискретных GPU. Вместе с тем представленный ускоритель Iris Xe Max имеет довольно скромные технические характеристики и фактически представляет собой графическое ядро Iris Xe мобильных процессоров Core 11-го поколения, вынесенное в отдельную микросхему. Чипы Intel Xe Max, как и родственные им процессоры Tiger Lake, производятся по 10-нм технологии SuperFin.

Число исполнительных устройств в Iris Xe Max, как и в старших моделях графического ядра Tiger Lake, равно 96. Однако дискретная графика имеет более высокую рабочую частоту — 1,65 ГГц против 1,35 ГГц у интегрированного варианта — и снабжена собственной видеопамятью LPDDR4 объёмом 4 Гбайт с пропускной способностью 68 Гбайт/с. Кроме того, Iris Xe Max обладает поддержкой интерфейса PCIe 4.0 для взаимодействия с CPU.

Игровая производительность Iris Xe Max однозначно определяет этот ускоритель как энергоэффективное решение для тонких и лёгких ноутбуков, не отличающееся каким-то выдающимся быстродействием в играх. Впрочем, согласно собственным тестам Intel, её дискретная графика всё-таки превосходит GeForce MX350 и позволяет получить в современных играх свыше 30 кадров/с в разрешении 1080p при средних или низких настройках качества.

Однако особый упор Intel делает не на игровых, а на вычислительных возможностях графики с архитектурой Xe-LP. Особо подчёркивается, что в Iris Xe Max введена поддержка Deep Link — специальной технологии для объединения нескольких графических ускорителей в единый вычислительный комплекс. Она позволяет повысить производительность работы поддерживаемых приложений для создания и обработки контента на ноутбуках, оборудованных процессорами Tiger Lake и дискретной графикой Iris Xe Max.

В качестве примеров приложений, которые могут задействовать ресурсы CPU, а также встроенного и внешнего GPU параллельно, Intel называет хорошо известные программы Handbrake, OBS и Topaz Gigapixel AI. Позднее в этот список добавятся и другие инструменты, используемые любителями и профессионалами.

Первыми моделями ноутбуков, в которых установлена дискретная графика Iris Xe Max, стали Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 и Dell Inspiron 15 7000 2in1. Эти три модели, основанные на процессорах Tiger Lake и обладающие поддержкой технологии Deep Link, уже поставляются производителями.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, видеокарты,
Теги: intel, intel xe, видеокарта
intel, intel xe, видеокарта
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