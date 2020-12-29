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Новую партию PlayStation 5 в «М.Видео» раскупили за считаные минуты

Несколько дней назад торговая сеть «М.Видео» объявила, что скоро у россиян появится возможность приобрести PlayStation 5 в двух вариантах — с оптическим приводом и без него. Это стало хорошей новостью, ведь в нашем регионе, как и в других странах, наблюдается острый дефицит PS5. Продажи консоли стартовали вчера, и наверняка далеко не все успели оформить заказ. Согласно официальному заявлению, новую партию PS5 раскупили за считаные минуты.

Свежее сообщение на аккаунте «М.Видео» в социальной сети «Вконтакте» гласит: «Друзья, как мы и обещали, сегодня днём было выпущено ограниченное количество консолей в продажу. Спрос на них чрезвычайно высок, поэтому разобрали их за считаные минуты. Заказы можно было оформить через контактный центр, в мобильном приложении и магазинах. Те заказы, которые вы оформили сегодня, мы в срочном порядке обрабатываем: отсеиваем перекупщиков, разбираемся с возникающими ошибками, формируем и отправляем их в магазины».

«М.Видео» также попросила покупателей, которые приобрели PlayStation 5 в первую и вторую волну, но так и не получили свою приставку, обратиться к компании для выяснения обстоятельств. В 2021 году торговая сеть рассчитывает получить больше консолей, чтобы удовлетворить спрос среди населения.

Напомним: официальная цена PS5 в России составляет 46 990 руб. за версию с дисководом и 37 990 руб. за вариант без оптического привода.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, ps5, sony
playstation 5, ps5, sony
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